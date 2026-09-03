/ডগ ফাইটে উড়িয়ে দিয়েছিলেন F-16 জেট, বন্দি ছিলেন পাক সেনার হাতে, ভারতীয় বায়ুসেনা ছাড়লেন সেই অভিনন্দন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:পাকিস্তানের সঙ্গে বিমান যুদ্ধে পাক এফ ১৬ বিমানকে গুলি করে ফেলে দিয়েছিলেন ভারতের উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পুরনো মিগ ২১ বাইসনে নিয়ে শ্রীনগর থেকে পাক বিমানকে ধাওয়া করে ঢুকে পড়ে ছিলেন পাকিস্তানি সীমানায়। ডগ ফাইতে কুপোকাত করেন এফ ১৬ বিমানকে। শেষপর্যন্ত মিসাইলের আঘাতে বিমান ভেঙে বন্দিও হয়েছিলেন পাক সেনার হাতে। ভারতের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অভিনন্দনকে ফিরিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। অকুতোভয় সেই উইং কমান্ডার এবার অবসর নিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা থেকে। যোগ দিলেন গোয়ার বিমান সংস্থা ফ্লাই ৯১-এ।
২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে হামলা চালায় জঙ্গির। সেই হামলায় প্রাণ হারান ৪০ জওয়ান। সেই ভয়ংকর ঘটনায় কয়েক দিন পরই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে বিমান হানায় জঙ্গিঘাঁটি চুরমার করে দেয় ভারতীয় বায়ুসেনা। সেই প্রবল উত্তেজক সময়ে পাকিস্তানি ফাইটার জেটকে ধাওয়া করে একটি পাক এফ ১৬ বিমানকে গুলি করে নামান ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পাশাপাশি তিনি পাক বিমানকে ধাওয়া করতে করতে ঢুকে পড়েন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। সেখানেই তার বিমান ভেঙে পড়ে। তাকে বন্দি করে পাক সেনা। টানা ৩ দিনের দরকষাকষির পর অভিনন্দনকে ভারতের হাতে ফিরিয়ে দেয় পাকিস্তান।
ওই অসমসাহসী লড়াইয়ের জন্য অভিনন্দকে 'বীর চক্র' পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাঁকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদেও উন্নিত করা হয়। প্রায় সাত বছর পর ভারতীয় বায়ুসেনার সেই কেরিয়ার শেষ করে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবায় অভিনন্দনের নতুন যাত্রা। আকাশেই থাকছেন। তবে এবার সামরিক থেকে এবার বেসামরিক বিমান পরিষবায় পা রাখলেন।
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