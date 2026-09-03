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ডগ ফাইটে উড়িয়ে দিয়েছিলেন F-16 জেট, বন্দি ছিলেন পাক সেনার হাতে, ভারতীয় বায়ুসেনা ছাড়লেন সেই অভিনন্দন

Abhinandan Varthaman: অসমসাহসী লড়াইয়ের জন্য অভিনন্দকে 'বীর চক্র' পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাঁকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদেও উন্নিত করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:17 PM IST
ডগ ফাইটে উড়িয়ে দিয়েছিলেন F-16 জেট, বন্দি ছিলেন পাক সেনার হাতে, ভারতীয় বায়ুসেনা ছাড়লেন সেই অভিনন্দন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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