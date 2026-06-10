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  • /Saayoni Ghosh: শুভেন্দুর শরণাপন্ন অভিষেক-ঘনিষ্ঠ সায়নী, ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে শুরু রুদ্ধদ্বার মেগা বৈঠক, দলবদলের জল্পনা তীব্র!

Saayoni Ghosh: শুভেন্দুর শরণাপন্ন অভিষেক-ঘনিষ্ঠ সায়নী, ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে শুরু রুদ্ধদ্বার মেগা বৈঠক, দলবদলের জল্পনা তীব্র!

Defiant TMC MPs: এনডিএ’র শরিক হতে চেয়ে সুর বদল যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষেরও! সূত্রের খবর, ‘বিদ্রোহী ব্লকে’ নাম লেখাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সেনাপতিও। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সদ্য মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় যে দলীয় কমিটি ঘোষণা করেছিলেন তাতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ পেয়েছিলেন এই সায়নীই।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:43 PM IST
Saayoni Ghosh: শুভেন্দুর শরণাপন্ন অভিষেক-ঘনিষ্ঠ সায়নী, ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে শুরু রুদ্ধদ্বার মেগা বৈঠক, দলবদলের জল্পনা তীব্র!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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