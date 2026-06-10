/Saayoni Ghosh: শুভেন্দুর শরণাপন্ন অভিষেক-ঘনিষ্ঠ সায়নী, ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে শুরু রুদ্ধদ্বার মেগা বৈঠক, দলবদলের জল্পনা তীব্র!

রাজীব চক্রবর্তী: একদিকে যখন দিল্লিতে এনডিএ-র মেগা সম্মেলন শেষ করে ইতিহাস গড়লেন নরেন্দ্র মোদী, ঠিক তার পরেই আজ রাতে রাজধানী দিল্লিতে এক চরম চাঞ্চল্যকর মোড় নিল বাংলার রাজনীতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শরণাপন্ন হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নেত্রী সায়নী ঘোষ। শুধু সায়নী একাই নন, তৃণমূলের একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদকে নিয়ে রাতেই এক গোপন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।
হঠাৎ কেন এই সাক্ষাৎ, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অলিন্দে। তৃণমূলের অন্দরে যুবনেত্রী এবং সাংসদ হিসেবে সায়নীকে সবসময় সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে। অভিষেকের আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত সেই সায়নীই কেন হঠাৎ ‘শত্রু শিবিরে’র প্রধান সেনাপতির শরণাপন্ন হলেন, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, শাসক শিবিরের অন্দরে কোনও বড়সড় সমীকরণ বদল বা ক্ষোভের জেরেই কি এই পদক্ষেপ? নাকি সায়নীও অন্য কোনো সমীকরণের খোঁজে বিজেপির দিকে পা বাড়াচ্ছেন, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।
বিজেপি সূত্রের খবর, দিল্লির ৯, মোতিলাল নেহরু মার্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকটি হতে চলেছে। এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূলের চার হেভিওয়েট বিক্ষুব্ধ সাংসদ— সায়নী ঘোষ, ইউসুফ পাঠান, মালা রায় এবং প্রতিমা মণ্ডল। অন্য দিকে, দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এনডিএ-র মেগা কনক্লেভ শেষ করে সরাসরি ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পৌঁছানো মাত্রই এই যৌথ বৈঠক শুরু হয়।
তৃণমূলের অন্দরে যুবনেত্রী ও সাংসদ হিসেবে সায়নীকে সবসময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে বহরমপুরের তারকা সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও কলকাতার প্রবীণ নেত্রী মালা রায় এবং জয়নগরের প্রতিমা মণ্ডলের মতো সাংসদদের একসঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে উপস্থিতি বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণকে পুরোপুরি ওলটপালট করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের এই চার সাংসদ যদি শেষ পর্যন্ত দলবদল করেন বা বিজেপির দিকে পা বাড়ান, তবে তা শাসক শিবিরের জন্য এক বিরাট ধাক্কা হতে চলেছে। ভারত মণ্ডপমের অনুষ্ঠান শেষ করে শুভেন্দু অধিকারী এই বৈঠকে যোগ দেওয়ায় জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। এখন দেখার, মাঝরাতের এই হাই-ভোল্টেজ বৈঠক শেষে বাংলার রাজনীতির গতিপথ কোন দিকে মোড় নেয়।
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