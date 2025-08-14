English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Abhishek Bandyopadhyay: 'কোনওমতেই বাংলায় SIR করা যাবে না! জবরদস্তি করার চেষ্টা করলে, লোকসভা ভেঙে দিতে হবে ...'

SIR in Bengal: সূত্রের খবর, তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব‍্য স্পষ্ট। রাজ‍্যে কোনওভাবেই এসআইআর করতে দেওয়া হবে না। রাজ‍্যে এসআইআর যদি করাতেই হয়, তাহলে কয়েকটা শর্ত মেনে তবেই করাতে হবে। ঘনিষ্ঠ মহলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 14, 2025, 03:23 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: এসআইআর (SIR) নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। বিহারের পর বাংলাতেও লাগু SIR. সুপ্রিম কোর্টে ইতোমধ্যেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে রাজ্য। আর তারপরেই বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরের অভিযোগের পাল্টা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের এক ঠিকানায় ৪৭ জন ভোটারের ভিডিয়ো প্রকাশ করে সত‍্য মিথ‍্যা প্রমাণ করে দেবেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর করতে হলে, আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার দাবিতে অনড় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি। 

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের ৪৭ জন ভোটারের ভিডিও এবং তথ্য প্রমাণ পাঠানো হচ্ছে অনুরাগ ঠাকুরের বাড়িতে।

গতকাল ডায়মন্ড হারবারের একটি ঠিকানায় ৪৭ জন ভোটার থাকার অভিযোগ করেছিলেন অনুরাগ ঠাকুর।

বৃহস্পতিবার ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেকের স্পষ্ট মন্তব‍্য, 'বিজেপি লিখিতভাবে দিক ওদের সব সাংসদরা পদত‍্যাগ করবে। আমি এক মিনিটে পদত‍্যাগ করে দেব। আমরা বলতে পারছি, কারণ আমাদের ভয় নেই।যতবার নির্বাচন করাক। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলে পথে নামবে মানুষ। মানুষ পথে নামলে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

শর্তগুলি হল -

১. শুধু নির্বাচন আসন্ন এমন রাজ্য নয়, একসঙ্গে সব রাজ্যে এসআইআর করতে হবে। 
 ২. ভোটার তালিকা ডিজিটাইজড করতে হবে। 
৩. ভোটার তালিকায় ত্রুটি ছিল বলেই যদি এসআই আর করতে হয় তাহলে সবার আগে পূর্ববর্তী ইসিআই রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর করে গ্রেফতার করতে হবে।

এরপরেও যদি জোর জবরদস্তি এসআইআর করতে হয়, তাহলে লোকসভা ভেঙে দিতে হবে।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য -

১.কোনওমতেই বাংলায় এসআইআর করতে দেওয়া হবে না।
২. এসআইআর করতে হলে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে কমিশনকে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

