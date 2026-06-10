জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সই জাল কাণ্ড, বিতর্কিত নির্বাচনী মন্তব্য এবং ইডির নিয়োগ দুর্নীতির নোটিস-- বিপুল সাঁড়াশি চাপে কোণঠাসা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। সই জাল মামলায় সিআইডির (CID) পরপর তিনটি নোটিস এড়িয়ে বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তবে জল যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে রাজনৈতিক মহলের স্পষ্ট ধারণা, কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখলেই যেকোনও মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন তৃণমূল ‘সেনাপতি’। আর এই গ্রেফতারি এড়াতেই কি তিনি দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছেও শেষ মুহূর্তে কলকাতায় ফিরলেন না? তা নিয়ে এখন জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র গুঞ্জন।
সই জাল মামলায় সিআইডির রাডারে রয়েছেন অভিষেক। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যে তিনবার নোটিস পাঠানো হলেও প্রতিবারই তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন। প্রথমবার অসুস্থতা এবং দ্বিতীয়বার কাজের ‘অজুহাত’ দেখানোর পর, তৃতীয়বার তিনি সিআইডি-কে জানান যে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর মামলা চলছে।
এই পরিস্থিতিতে তদন্তের গতি বাড়াতে মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিঘাটের বাড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে হানা দেন সিআইডি আধিকারিকরা। সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা ও তল্লাশির পর সই জাল সংক্রান্ত রেজোলিউশনের কপি খোঁজার চেষ্টা হয়। এর পরই সিআইডির তরফে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অভিষেকের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, অভিষেক দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছেও গ্রেফতারির আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফেরার বিমান ধরেননি। তিনি পুনরায় দিল্লিতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তাঁর গ্রেফতারি এড়ানোর জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে।
অভিষেকের এই আইনি জটিলতার পিছনে আরও একটি বড় কারণ বিধানসভা নির্বাচনের সময় দেওয়া তাঁর একটি বিতর্কিত বক্তব্য। গত ৫ মে বাগুইআটির এক বাসিন্দা বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে অভিষেক হুঙ্কার দিয়েছিলেন, '৪ তারিখ রাত ১২টার পরে কে তাদের বাঁচাতে আসে, আমি দেখব।'
অভিযোগকারী স্রেফ মুখে অভিযোগ জানাননি, বরং ডিজিটাল ফরেনসিক তথ্য এবং ভিডিও লিঙ্ক পুলিশের কাছে জমা দিয়েছেন। এই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টকে হাতিয়ার করে বিধাননগর পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে একাধিক মারাত্মক ও জামিন অযোগ্য (Non-Bailable) ধারায় মামলা রুজু করেছে। ফলে ঘাড়ের ওপর গ্রেফতারির খাঁড়া ঝুলছে তাঁর।
নিম্ন আদালতের না গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের গিয়েছিলেন। তাঁর দায়ের করা এফআইআর খারিজ এবং আইনি রক্ষাকবচ নাকচ করে দেন বিচারপতি।
অভিষেকের আইনজীবীর দাবি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক ও সাজানো মামলা। রাজ্যে তৈরি হওয়া নতুন রাজনৈতিক আবহে অভিষেকের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই বর্তমান শাসকদলের মদতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখন হাইকোর্ট তাঁকে রক্ষাকবচ দেয় নাকি পুলিসকে তদন্তের সবুজ সংকেত দেয়, তার ওপরেই ঝুলে রয়েছে অভিষেকের ভাগ্য।
এদিকে শুধু সিআইডি বা রাজ্য পুলিসই নয়, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও (ED) সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের বাড়িতে নোটিস দিয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর আগে কয়লা পাচার কাণ্ডেও তাঁকে একাধিকবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হয়েছিল। এমনকি কলকাতা পুরনিগমের তরফেও অভিষেকের বাড়ির নির্মাণ নিয়ে দফায় দফায় নোটিস পাঠানো হয়েছে।
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