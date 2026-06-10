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Abhishek Banerjee: দিল্লির বিরাট খবর: কবে গ্রেফতার হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? এয়াপোর্টে হাইভোল্টেজ ড্রামা, তত্‍পর CID

Abhishek Banerjee arrest update: অভিষেকের আইনজীবীর দাবি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক ও সাজানো মামলা। রাজ্যে তৈরি হওয়া নতুন রাজনৈতিক আবহে অভিষেকের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই বর্তমান শাসকদলের মদতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:25 PM IST
Abhishek Banerjee: দিল্লির বিরাট খবর: কবে গ্রেফতার হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? এয়াপোর্টে হাইভোল্টেজ ড্রামা, তত্‍পর CID

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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