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Abhishek Bnerjee arrest warrant: যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন অভিষেক? ওয়ারেন্ট কার্যকর হতেই বিপদে সাংসদ

Abhishek Banerjee Arrest Warrant: 'গুন্ডা' বলার অভিযোগে দায়ের হওয়া মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি পরোয়ানার ওপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নিয়েছে হাইকোর্ট। এরপরই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 17, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:04 PM IST
Abhishek Bnerjee arrest warrant: যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন অভিষেক? ওয়ারেন্ট কার্যকর হতেই বিপদে সাংসদ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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যেকোনও মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন অভিষেক? ওয়ারেন্ট কার্যকর হতেই....
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