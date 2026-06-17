/Abhishek Bnerjee arrest warrant: যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন অভিষেক? ওয়ারেন্ট কার্যকর হতেই বিপদে সাংসদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর এবার গ্রেফতারির খাঁড়া। বিজেপি নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয়কে 'গুন্ডা' বলার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি পরোয়ানার (Arrest Warrant) ওপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। এর ফলে তৃণমূলের নেতাকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার করার আইনি পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।
কী এই মামলা?
ঘটনার সূত্রপাত ২০১৯ সালে। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে পুরসভার এক আধিকারিককে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় পেটানোর অভিযোগ উঠেছিল তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক আকাশ বিজয়বর্গীয়র বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার পর ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি রাজনৈতিক সভা থেকে আকাশ বিজয়বর্গীয়কে 'গুন্ডা' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন। অভিষেকের এই মন্তব্যের পরই তাঁর বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে মানহানির মামলা দায়ের করেন আকাশ বিজয়বর্গীয়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভোপালের বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল।
হাইকোর্টের বড় নির্দেশ
ভোপাল আদালতের সেই গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীরা। এর আগে হাইকোর্ট ওই গ্রেফতারি পরোয়ানার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিল, যা অভিষেককে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল। কিন্তু বুধবার মামলার শুনানি শেষে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।
আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ায় ভোপাল আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা আবার কার্যকর হয়ে গেল। ফলে মধ্যপ্রদেশ পুলিস এখন চাইলে যে কোনো সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করতে পারে বা তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠাতে পারে।
এমনিতেই সিআইডি তদন্তে জেরবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যা তাঁর অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে। সম্প্রতি সব্যসাচী দত্তের তোলাবাজি মামলায় নাম জড়ানোর পর, একটি অডিয়ো ক্লিপে দাবি করা হয়— ওই তোলাবাজির টাকার একটি বড় অংশ ভাইপোর কাছে যেত। এই আর্থিক অনিয়মের উৎস সন্ধানেই তৎপর হয়েছে রাজ্য সিআইডি।
ইতিমধ্যেই এই তোলাবাজি চক্রের টাকা কোন কোন রুট দিয়ে প্রভাবশালী মহলে পৌঁছত, তা খতিয়ে দেখতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন এবং সম্পত্তিও স্ক্যানারের নিচে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির পাশাপাশি এখন খোদ রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার এই অতি-সক্রিয়তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। একদিকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর হওয়া, অন্যদিকে বাংলার বুকেই সিআইডি-র এই সাঁড়াশি চাপ— সবমিলিয়ে দ্বিমুখী আইনি সমস্যায় কার্যত কোণঠাসা তৃণমূলের এই শীর্ষ নেতৃত্ব।
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