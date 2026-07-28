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বিলকে সমর্থন! লোকসভায় চাঁছাছোলা আক্রমণে মোদীকে 'F' গ্রেড বোঝালেন অভিষেক

Abhishek Banerjee: অভিষেক তোপ দাগেন,  মোদী সরকার যুবসমাজকে 'অ্যাংজাইটি কাল' দিয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম মোদী সরকারকে 'F' গ্রেড দেবে বলেও মন্তব্য করেন অভিষেক।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:41 PM IST
বিলকে সমর্থন! লোকসভায় চাঁছাছোলা আক্রমণে মোদীকে 'F' গ্রেড বোঝালেন অভিষেক

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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