বিলকে সমর্থন! লোকসভায় চাঁছাছোলা আক্রমণে মোদীকে 'F' গ্রেড বোঝালেন অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তীব্র কটাক্ষে লোকসভায় অ্যান্টি-লিক বিলকে সমর্থন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। বলেন, "বিজেপি নিজেরাই যে আগুন লাগিয়েছিল, তা এখন নেভানোর চেষ্টা করছে।" এদিন লোকসভায় চাঁছাছোলা আক্রমণে মোদী সরকারকে বিঁধলেন অভিষেক।
লোকসভায় অভিষেক এদিন তোপ দাগেন, "প্রশ্ন ফাঁস এখন ভারতে একটা প্যাটার্ন, একটা সিস্টেমে পরিণত হয়েছে।" এদিন লোকসভায় অভিষেক বলতে উঠলেই হই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। শাসক শিবির থেকে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানানো হয় অভিষেকের বক্তব্যের। উঠে দাঁড়িয়ে যার প্রতিবাদ জানান মহুয়া মৈত্র। যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিষেকের কটাক্ষ, "কারা আলোচনা চাইছেন না, দেখুন।"
লোকসভায় প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকারের আনা নতুন বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে অভিষেক তোপ দাগেন, মোদী সরকার যুবসমাজকে 'অ্যাংজাইটি কাল' দিয়েছে। বলেন, "মোদী সরকার 'অমৃতকাল'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু যুবসমাজ পেয়েছে 'অ্যাংজাইটি কাল'। দুশ্চিন্তার কাল।" এমনকি বর্তমান প্রজন্ম মোদী সরকারকে 'F' গ্রেড দেবে বলেও মন্তব্য করেন অভিষেক। বলেন, "বিজেপি সরকারের মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি প্রজন্ম নিজের রিপোর্ট কার্ড নিজেই লেখে। মোদী সরকারের জন্য সেই রিপোর্ট কার্ডে লেখা থাকবে 'F'। 'F' মানে ফেইলড অর্থাৎ ব্যর্থ। মোদী সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।"
লোকসভায় এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে অক্ষম। পরীক্ষা বাতিলের পর ফের আয়োজিত নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান। তা নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হন বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিসি লাঠিচার্জ নিয়েও। বলেন, "মোদী সরকার আন্দোলনরত ছাত্রদের উপহার হিসেবে দিয়েছে টিয়ার গ্যাস আর লাঠিচার্জ।"
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