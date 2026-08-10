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সুপ্রিম নির্দেশেই খুলল জট, চিকিত্সার জন্য বিদেশ যাত্রায় অনুমতি অভিষেককে

Abhishek Banerjee : কোথায় চিকিৎসা করাবেন সব তথ্য তদন্তকারী তদন্তকারী এজেন্সিকে জানাতে হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:00 PM IST
সুপ্রিম নির্দেশেই খুলল জট, চিকিত্সার জন্য বিদেশ যাত্রায় অনুমতি অভিষেককে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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সুপ্রিম নির্দেশেই খুলল জট, চিকিত্সার জন্য বিদেশ যাত্রায় অনুমতি অভিষেককে
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