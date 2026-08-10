/সুপ্রিম নির্দেশেই খুলল জট, চিকিত্সার জন্য বিদেশ যাত্রায় অনুমতি অভিষেককে

রাজীব চক্রবর্তী: অবশেষে চিকিত্সার জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি পেয়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে বলেছিল, কলকাতাতেই সরকারি হাসপাতালে চিকিত্সা হোক। প্রয়োজনে এসএসকেএম এর চিকিত্সকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে বলবেন তাঁর বিদেশে চিকিত্সা করতে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা।
হাইকোর্টের ওই মন্তব্যের পরই সুপ্রিম কোর্টে এনিয়ে মামলা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সেই মামলায় অভিষেককে চোখের চিকিত্সায় সেপ্টেম্বরে ৩ সপ্তাহের জন্য বিদেশযাত্রায় অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর বিদেশযাত্রায় কোনও বাধা দেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
আদালতে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে ১৬টি মামলা রয়েছে। বিদেশে গিয়ে তিনি আর দেশে না-ও ফিরতে পারেন। যদিও তাঁর বিদেশযাত্রায় আপত্তি নয়,চিকিৎসার জন্য যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি।
অভিষেকের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ জানান, তিনি সাংসদ এবং একটি রাজনৈতিক দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান দেশে রয়েছেন। ফলে তাঁর ফিরে না আসার আশঙ্কা অমূলক।
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, প্রত্যেকের কোথায় চিকিৎসা করাবেন, তা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। বিদেশযাত্রার অধিকারও রয়েছে প্রত্যেকের।
আদালতের নির্দেশ, বিদেশে যাওয়ার আগে অভিষেককে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ছাড়া তাঁর অন্য কোনও পাসপোর্ট নেই। কোথায়,কবে যাবেন ও ফিরবেন, বিমানের তথ্য, বিদেশে কোথায় থাকবেন এবং চিকিৎসা ও চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তদন্তকারী সংস্থাকে দিতে হবে। তবে ওই তথ্য গোপন রাখতে হবে তদন্তকারী সংস্থাকে।
উল্লেখ্য, গত ৫ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্টের তরফে বলে দেওয়া হয় বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। আপনি কি কলকাতায় দেখাতে চান? আপনি কি চাইছেন এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে দেখাতে? এর পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী রেবেকা এন জন স্পষ্ট বলে দেন, ছেলেমেয়ে বিদেশ থাকলে তাদের দেখার জন্যও বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় আদলত। কিন্তু উনি চোখের ডাক্তার দেখাবেন। এটা আমার মক্কেলের চয়েস। গত দশ বছর তিনি বিদেশেই চোখ দেখাচ্ছেন। এসএসকেএম-এ চোখ দেখাবেন না তার মক্কেল। উনি বিদেশেই যেতে চান। সেই কাণের আদালতে আবেদন করা। দেশে দেখানোর বিষয় হলে আদালতে আসতে হত না। বিদেশ যাওয়ার জন্যই এই আবেদন। যদি অনুমতি দেওয়া না যায় তাহলে আদালত মামলা খারিজ করে দিক। অর্থাত্ তখনই বোঝা গিয়েছিল শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টেই যাচ্ছেন অভিষেক।
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