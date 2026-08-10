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'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার নির্দেশ শুভেন্দু অধিকারী দেয়নি', অভিষেকের অভিযোগের তির কার দিকে?

Abhishek Banerjee: 'যে ঘটনা ঘটেছে, তা স্টেট স্পন্সরড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কার্যকর করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:10 PM IST
'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার নির্দেশ শুভেন্দু অধিকারী দেয়নি', অভিষেকের অভিযোগের তির কার দিকে?
Image Credit: হালিশহরের ঘটনায় বিস্ফোরক অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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