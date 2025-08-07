Abhishek Banerjee: অভিষেক দলনেতা হওয়ার পরই চাঙ্গা তৃণমূল! দূরত্ব মুছে কাছে এল কংগ্রেস, মিলে সুর মেরা তুমহারা ...

Abhishek Banerjee: অভিষেক দলনেতা হওয়ার পরই চাঙ্গা তৃণমূল! দূরত্ব মুছে কাছে এল কংগ্রেস, মিলে সুর মেরা তুমহারা ...
TMC in Loksabha: তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আজ বাংলা ভাষা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষেই কংগ্রেস ও তৃণমূল যৌথভাবে 'অ্যাডজার্নমেন্ট মোশন' জমা দিয়েছে। এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের অন্য শরিকরাও একই সুরে কথা বলছে।
প্রবীর চক্রবর্তী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের নেতা হওয়ার পর থেকেই সংসদে তৃণমূল কংগ্রেস আরও বেশি সরব। শুধু তৃণমূলই নয়, অন্যান্য বিরোধী দলগুলোও সরব হয়েছে। SIR ও বাংলা ভাষা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই সরব ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতা হওয়ার পর এই ইস্যুতে সংসদে আরও ঝাঁঝ বাড়াবে তৃণমূল।
এই ইস্যু সামনে আসতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এত দুর্বল সরকার ভারতবর্ষের মানুষ দেখেনি। মজবুত সরকার নয়, মজবুর সরকার। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সরকার মজবুর হয়ে গেছে। বিজেপির বড় নেতাদের মার্জিন কমে গেছে। তাই এরা এখন SIR করছে। টাকা দিচ্ছে না, এবার ভোটাধিকার কেড়ে নেবে। কারণ মানুষ ভোট দিলে তো এরা জিতবে না। দুই কোটি ভোটার বাদ দেওয়া তো দূর অস্ত, দুজনের নাম বাংলায় বাদ দিয়ে দেখাক বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল'।
দলনেতা হওয়ার পর এই প্রথম দিল্লি এলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়... 'সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং'- আজ সংসদের বাইরে ইন্ডিয়া জোটের বিক্ষোভ কর্মসূচিতেও দেখা গেল কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে 'সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং'-এর পোস্টার নিয়ে সরব হতে।
এর আগে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সংসদে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতা হওয়ার পর সেই মতানৈক্য কেটে যাবে।
