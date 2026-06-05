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Abhishek Banerjee: লোকসভার দলনেতাও নয়! তৃণমূলের 'অভিষেক বয়কট' এবার আরও চড়া সুরে, যাচ্ছে চিঠি: সূত্র

TMC MPs against Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার দলনেতা নয়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে নেতা করা হোক - এমন প্রস্তাব সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 05, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:25 PM IST
Abhishek Banerjee: লোকসভার দলনেতাও নয়! তৃণমূলের 'অভিষেক বয়কট' এবার আরও চড়া সুরে, যাচ্ছে চিঠি: সূত্র
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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