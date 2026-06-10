/Abhishek Banerjee: কলকাতায় কখন ফিরছেন অভিষেক? সামনে এল বড় আপডেট-- ত্রিপুরা কোর্টেও হাজিরার সমন, গ্রেফতার হবেন?

রাজীব চক্রবর্তী: রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনার মধ্যেই আগামীকাল দুপুরে কলকাতায় ফিরছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে দাবি, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নানা আলোচনা এবং রাজনৈতিক চর্চা চললেও যেকোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের জোর গুঞ্জন, তাহলে কি আগামিকাল গ্রেফতার হতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? আর তার জন্যই কি তিনি বুধবার বিমানবন্দরে এসেও ফিরে গিয়েছেন দিল্লির বাসভবনে?
রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতায় ফিরেই কি কোনও তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপের মুখে পড়তে পারেন অভিষেক? যদিও এ বিষয়ে সরকারি বা তদন্তকারী সংস্থার তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি।
দলীয় সূত্রের বক্তব্য, আজ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থাকার কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কলকাতায় ফিরবেন না, তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। ফলে তাঁর একদিন পরে ফেরাকে ঘিরে নতুন করে কোনও বিশেষ তাৎপর্য খোঁজার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব।
তৃণমূলের একাধিক নেতার দাবি, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির তরফে নানা ধরনের জল্পনা ছড়ানো হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রের কথায়, 'যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত। রাজনৈতিকভাবে কিংবা আইনগতভাবে যা কিছু হওয়ার, তার মোকাবিলা করা হবে নিয়ম মেনেই।'
অন্যদিকে, অভিষেকের কলকাতা প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। আগামী কয়েক দিনে দলের একাধিক সাংগঠনিক কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক বৈঠক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে তৃণমূল শিবির।
তবে কলকাতায় ফিরেই তাঁকে ঘিরে নতুন কোনও রাজনৈতিক বা আইনি পরিস্থিতি কি তৈরি হবে? তৃণমূল আমলের ভয়ংকর দুর্নীতি নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার সোচ্চার হয়েছেন। মমতা আর অভিষেকের দুর্নীতি নিয়ে সব তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাই সই কাণ্ড হোক বা আবগারি দুর্নীতি, কী হবে অভিষেকের-- সেদিকে নজর থাকবে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় রাজনীতিতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সই জাল কাণ্ড, বিতর্কিত নির্বাচনী মন্তব্য এবং ইডির নিয়োগ দুর্নীতির নোটিস-- বিপুল সাঁড়াশি চাপে কোণঠাসা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। সই জাল মামলায় সিআইডির (CID) পরপর তিনটি নোটিস এড়িয়ে বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তবে জল যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে রাজনৈতিক মহলের স্পষ্ট ধারণা, কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখলেই যেকোনও মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন তৃণমূল ‘সেনাপতি’। আর এই গ্রেফতারি এড়াতেই কি তিনি দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছেও শেষ মুহূর্তে কলকাতায় ফিরলেন না? তা নিয়ে এখন জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র গুঞ্জন।
সই জাল মামলায় সিআইডির রাডারে রয়েছেন অভিষেক। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যে তিনবার নোটিস পাঠানো হলেও প্রতিবারই তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন। প্রথমবার অসুস্থতা এবং দ্বিতীয়বার কাজের ‘অজুহাত’ দেখানোর পর, তৃতীয়বার তিনি সিআইডি-কে জানান যে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর মামলা চলছে।
এই পরিস্থিতিতে তদন্তের গতি বাড়াতে মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিঘাটের বাড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে হানা দেন সিআইডি আধিকারিকরা। সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা ও তল্লাশির পর সই জাল সংক্রান্ত রেজোলিউশনের কপি খোঁজার চেষ্টা হয়। এর পরই সিআইডির তরফে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অভিষেকের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, অভিষেক দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছেও গ্রেফতারির আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফেরার বিমান ধরেননি। তিনি পুনরায় দিল্লিতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তাঁর গ্রেফতারি এড়ানোর জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে।
এদিকে শুধু সিআইডি বা রাজ্য পুলিসই নয়, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও (ED) সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের বাড়িতে নোটিস দিয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর আগে কয়লা পাচার কাণ্ডেও তাঁকে একাধিকবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হয়েছিল। এমনকি কলকাতা পুরনিগমের তরফেও অভিষেকের বাড়ির নির্মাণ নিয়ে দফায় দফায় নোটিস পাঠানো হয়েছে।
সব মিলিয়ে, আগামীকাল দুপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা ফেরা ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা অব্যাহত থাকলেও তৃণমূলের অবস্থান স্পষ্ট-- নির্ধারিত কর্মসূচি মেনেই তিনি ফিরছেন এবং যেকোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছেন। এখন নজর তাঁর কলকাতায় পৌঁছনোর পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পরিস্থিতির উপর।
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