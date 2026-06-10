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Abhishek Banerjee: কলকাতায় কখন ফিরছেন অভিষেক? সামনে এল বড় আপডেট-- ত্রিপুরা কোর্টেও হাজিরার সমন, গ্রেফতার হবেন?

Abhishek Banerjee arrest news: রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতায় ফিরেই কি কোনও তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপের মুখে পড়তে পারেন অভিষেক? যদিও এ বিষয়ে সরকারি বা তদন্তকারী সংস্থার তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:05 PM IST
Abhishek Banerjee: কলকাতায় কখন ফিরছেন অভিষেক? সামনে এল বড় আপডেট-- ত্রিপুরা কোর্টেও হাজিরার সমন, গ্রেফতার হবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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