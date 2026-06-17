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Abhishek Banerjee: দু'ঘণ্টা নয় এবার দু'দিন আগে, ফের অভিষেককে ওম বিড়লার তলব?

Abhishek Banerjee: সূত্রের খবর, দলে ভাঙন রুখতে স্পিকারকে দেওয়া চিঠির প্রেক্ষিতে আগামী ১৯ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকতে চলেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। দু'দিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাত্র দু ঘন্টার নোটিশে ডাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেদিন অভিষেক সিআইডি দফতরের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রতিনিধি হিসেবে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। এরপর ১৯ জুন ডাকা হতে পারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 17, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:36 PM IST
Abhishek Banerjee: দু'ঘণ্টা নয় এবার দু'দিন আগে, ফের অভিষেককে ওম বিড়লার তলব?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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