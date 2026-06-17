Abhishek Banerjee: দু'ঘণ্টা নয় এবার দু'দিন আগে, ফের অভিষেককে ওম বিড়লার তলব?

রাজীব চক্রবর্তী: লোকসভায় তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন রুখতে আগেই বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী ১৯ জুন তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এর মাত্র দু'দিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি বড় বিতর্ক তৈরি হয়। মাত্র দু'ঘণ্টার নোটিশে তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সেই দিন সিআইডি দফতরের দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে। এতো কম সময়ে নোটিশ দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলাও কম হয়নি।
সেদিন স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি স্পিকারের কাছে যান। দলের বক্তব্য এবং দাবিগুলো তিনি স্পিকারকে বুঝিয়ে বলেন।
তবে সিআইডি জেরা মিটতেই এবার দিল্লির দরবারে তৎপরতা শুরু হয়েছে। লোকসভায় নিজেদের সাংসদদের ধরে রাখতে আগেভাগেই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে চান অভিষেক। এখন ১৯ জুনের বৈঠকে স্পিকার কী সিদ্ধান্ত নেন, রাজনৈতিক মহল সেদিকেই তাকিয়ে আছে।
অন্যদিকে, মাটি তুলে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। এবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর হল অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছিলেন অভিজিত্ দাস ববি। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ। দাবি করা হয়েছে, মাটি চুরির সিন্ডিকেট চালানো হয়েছে। ডায়মন্ডহারের কালীতলা আসুতি থানাতে এফআইআর অভিষেকের বিরুদ্ধে। বিএনএস ছাড়াও আরও একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বুধবার সকালে।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে বিষ্ণুপুরে সারদা গার্ডেনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। অভিযোগ সেই সরকারি জমি থেকেই বছরের পর বছর মাটি কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারী বিজেপি নেতার স্পষ্ট দাবি, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এবং তাঁর অনুগামীরা এই অবৈধ মাটি কাটার সিন্ডিকেট চালাতেন। বছরের পর বছর ধরে চলা এই মাটি বিক্রির কয়েকশো কোটি টাকা দিলীপ মণ্ডলের হাত ঘুরে সরাসরি ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছাত বলে এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। থানায় যে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে মাটি পাচারে ৩০০-৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।
ববির বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আসার পর মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য প্রচুর বেড়ে যায়। কোনও অনুমতি ছাড়া যা ইচ্ছে তাই করেছে অভিষেকের গ্যাং। ২০২১ সালে যেখানে খানাখন্দ ছিল না সেখানে ২০২৩ সালে বিরাট গর্ত। এনিয়ে যাবতিয় তথ্য পুলিসকে দেওয়া হয়েছে। জমা দেওয়া হয়েছে উপগ্রহ চিত্রও।
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