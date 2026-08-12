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তৃণমূলের দলত্যাগী সাংসদের সাংসদ পদ খারিজ? 'আগামী অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত', বড় ঘোষণা স্পিকারের!

Abhishek Banerjee: ফের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদরাও। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:06 PM IST
তৃণমূলের দলত্যাগী সাংসদের সাংসদ পদ খারিজ? 'আগামী অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত', বড় ঘোষণা স্পিকারের!
Image Credit: তৃণমূলের দলত্যাগী সাংসদের সাংসদ পদ খারিজ?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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