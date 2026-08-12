তৃণমূলের দলত্যাগী সাংসদের সাংসদ পদ খারিজ? 'আগামী অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত', বড় ঘোষণা স্পিকারের!

রাজীব চক্রবর্তী: ঘাসফুল প্রতীকে জিতে এখন NCPI-তে। ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে পিটিশন নিয়ে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? তৃণমূল সাংসদের আসনই বা কেন পিছিয়ে দেওয়া হল? লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করলেন অভিষেক বন্দ্যোরাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদরাও। সূত্রের খবর, স্পিকার বলেছেন, চলতি অধিবেশন শেষের পথে, আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
NCPI সাংসদের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের স্পষ্ট কথা, 'নিচ্ছে না মানে নিতে পারছেন না। সিদ্ধান্ত কিছু নেওয়ার নেই। সেকারণেই নিচ্ছে না। যদি স্পিকারের হাতে সেই সুযোগ থাকত, যদি ওদের কথায় যুক্তি থাকত,তাহলে নিশ্চয়ই নিতে পারত। একটা দলকে ধরে রাখার জন্য কিছু কথা তো বলতে হবে। সেজন্যই এই কাজগুলি করছে। আমরা চিন্তিতও নই, ভাবিতও নই'।
সুদীপ বলেন, 'নতুন ভবনে প্রথম দিন থেকেই প্রথমসারিতে বসেছি। কারণ, আমি ১৪ বছর তৃণমূলের সংসদীয় দলের নেতা ছিলাম। একটি একটা ভিডিয়ো কনফারেন্স করে বলা হল, সুদীপ বন্দ্যোাধ্যায় অসুস্থ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদীয় দল পরিচালনা করবে। আমাকে একবার সিবিআই গ্রেফতার করেছিল। সেই চারমাস আমার প্রথমসারির আসন কেউ পরিবর্তন করেনি। সেখানে গিয়েও বসেওনি। একদিন এসে দেখলাম, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বসেছে। আমি তাতেও কোনও আপত্তি করিনি। কিন্তু আমি দেখলাম, আমাদের ২৮ সাংসদের কুড়িজন এদিকে। আমরা স্পিকারকে জানিয়েছি, স্পিকার প্রথমসারিতে আসন ঘুরিয়ে এনে দিয়েছেন। আমার ভূমিকাও নেই। আমি মনে করি, ২০ জন সাংসদের নেতাকে আসন দেওয়া, স্পিকার সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই মনে করেছে প্রথমসারি দেওয়া উচিত'।
ঘটনাটি ঠিক কী? NCPI-তে যোগ দেওয়ার পরই, লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন তিনি। সংসদের স্পিকারে সচিবালয়ে ১ ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। অভিষেকের দাবি, 'সংবিধান পরিষ্কার বলা আছে, স্বেচ্ছায় পার্টি সদস্য়পদ ছাড়লে, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে। অন্য পার্টি যুক্ত হয়েছে,মানে তৃণমূলের সদস্যপদ ছেড়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'একটা প্রতীকে জিতে এসে, এখন বলছে অমুক দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছি, লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত'।
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