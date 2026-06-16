/Abhishek Banerjee Speaker Meeting: একদিকে ED, অন্যদিকে স্পিকারের জরুরি তলব: ১১ ঘণ্টার জেরার গেরোয় ওম বিড়লার ডাকেও পৌঁছতে পারলেন না অভিষেক

রাজীব চক্রবর্তী: সোমবারের দিনভর ঘটনাক্রম যেন এক অদ্ভুত আইনি এবং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সাক্ষী থাকল। একদিকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দীর্ঘ ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা, অন্যদিকে দেশের রাজধানী দিল্লিতে লোকসভার স্পিকারের জরুরি তলব। দুই মেরুর এই তীব্র টানাপড়েনের জেরে শেষ পর্যন্ত লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করাই হল না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কেন্দ্রীয় সংস্থার জেরার মুখে আটকে থাকায় স্পিকারের দফতর থেকে পাঠানো জরুরি ইমেলটি খোলার পর্যন্ত সুযোগ পাননি তিনি।
গত ১০ জুন নিজের কিছু বক্তব্য জানানোর আর্জি জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আর্জির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্পিকার তাঁকে সময়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু সোমবার সেই চিঠি ও মেল পৌঁছানোর সময়টাই তৈরি করল চরম জটিলতা।
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সোমবার দুপুর ঠিক ২টোয় স্পিকারের দফতর থেকে একটি ইমেল পাঠানো হয় অভিষেকের কাছে। সেই চিঠিতে জানানো হয়, স্পিকার অভিষেককে বিকেল ৪টের মধ্যে সংসদ ভবনে তাঁর নিজের দফতরে ডেকেছেন। কিন্তু ততক্ষণে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে ইডি-র জেরার মুখে! ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় সেই জরুরি ইমেলটি দেখার বা খোলার কোনও উপায়ই ছিল না তাঁর কাছে।
অভিষেকের সাড়া না মেলায় সোমবার দুপুরে দিল্লিতে শুরু হয় তীব্র রাজনৈতিক তৎপরতা। ইমেল পাঠানোর ঠিক ১০ মিনিট পর স্পিকারের সচিবালয় থেকে সরাসরি ফোন করা হয় তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদকে। জানতে চাওয়া হয়, অভিষেক কি বিকেল ৪টের মধ্যে সংসদে পৌঁছাতে পারবেন?
পরিস্থিতির গুরুত্ব ও জটিলতা অনুধাবন করে কীর্তি আজাদ দ্রুত স্পিকারের দফতরে একটি ফিরতি ইমেল পাঠান। এরপর বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ তিনি সশরীরে স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্পিকারকে জানান, এই মুহূর্তে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সংস্থার ম্যারাথন জেরার মুখে রয়েছেন অভিষেক, তাই তিনি স্পিকারের মেল দেখার সুযোগই পাননি। ফলে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই জরুরি সাক্ষাতে অংশ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।
একদিকে যখন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির সাঁড়াশি চাপ, ঠিক তখনই দিল্লির দরবারে নিজের বক্তব্য পেশ করার একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছিল অভিষেকের সামনে। কিন্তু ইডি-র ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের কারণেই শেষ পর্যন্ত স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের সুযোগ হাতছাড়া হলো ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের।
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