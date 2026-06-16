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Abhishek Banerjee Speaker Meeting: একদিকে ED, অন্যদিকে স্পিকারের জরুরি তলব: ১১ ঘণ্টার জেরার গেরোয় ওম বিড়লার ডাকেও পৌঁছতে পারলেন না অভিষেক

Abhishek Banerjee Speaker OM Birla Meeting: সোমবার চরম রাজনৈতিক ও আইনি নাটক দেখল দেশ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সোমবার বিকেল ৪টেয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠালেও, ইডির জেরায় আটকে থাকায় মেল খোলারও সুযোগ পাননি তৃণমূল সাংসদ। শেষ পর্যন্ত সাংসদ কীর্তি আজাদ স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি সামাল দেন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 16, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:07 PM IST
Abhishek Banerjee Speaker Meeting: একদিকে ED, অন্যদিকে স্পিকারের জরুরি তলব: ১১ ঘণ্টার জেরার গেরোয় ওম বিড়লার ডাকেও পৌঁছতে পারলেন না অভিষেক

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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