Abhishek Banerjee: 'বাজেট আসলে আজীবন করের ফাঁদ', সংসদে 'হিসেব বুঝে নেওয়া'র হুঁশিয়ারি অভিষেকের...

Abhishek Banerjee: 'বাজেট আসলে আজীবন করের ফাঁদ', সংসদে 'হিসেব বুঝে নেওয়া'র হুঁশিয়ারি অভিষেকের...
Abhishek Banerjee 'প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগান দিয়েছিলেন। আর আমরা স্বনির্ভর বাংলা কাকে বলে, তা কাজে করে দেখিয়েছি'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'যতই রাজ্যের টাকা আটকে রাখুক কেন্দ্র, আমরা হিসাব বুঝে নেব'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এক কাপ চায়েও জিএসটি'! বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর সাফ কথা, কেন্দ্রীয় বাজেট দিশাহীন। ৮৫ মিনিটের বাজেটে নেই বাংলার নাম'।
আরও পড়ুন: Income Tax New Rules: এপ্রিলেই আয়করে বিরাট বদল! লাগছে না PAN, গাড়ি-বাড়ি কেনাবেচায় বড় ছাড়...ব্যাংকের লেনদেনও চাপহীন...
দিনটি ছিল রবিবার। তাও রীতমাফিক ১ ফেব্রুয়ারিই সংসদের বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। গতকাল সোমবার দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন। অবশেষে আজ, মঙ্গলবার লোকসভায় বাজেট বিতর্কে ভাষণ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভিষেক বলেন, 'একজন শিশু জন্মালে তার দুধ এবং ডায়াপার কিনতে কর দিতে হচ্ছে। বড় হলে শিক্ষা এবং শিক্ষার সামগ্রী কিনতে কর দিতে হচ্ছে। চাকরি পেলে আয়কর দিতে হচ্ছে। বেঁচে থাকতে গেলেও নানাবিধ কর চেপে যাচ্ছে। অসুস্থ হলে ওষুধ-সহ বিভিন্ন সরঞ্জামে কর বসানো হয়েছে। কেউ মারা গেলে তাঁর স্মরণসভায় ধূপকাঠি কিনতে গেলেও কর দিতে হচ্ছে। এই বাজেট আসলে আজীবন করের ফাঁদ'।
এদিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার বঞ্চনার অভিযোগ তোলে তৃণমূল। বস্তুত, বাংলায় ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা, জলজীবন মিশনের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। অভিষেক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগান দিয়েছিলেন। আর আমরা স্বনির্ভর বাংলা কাকে বলে, তা কাজে করে দেখিয়েছি'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'যতই রাজ্যের টাকা আটকে রাখুক কেন্দ্র, আমরা হিসাব বুঝে নেব'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'এক দিকে ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর স্লোগান। অন্য দিকে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি সন্দেহে প্রহার। এক দিকে কৃষকদের আন্দোলন রুখতে দিল্লিতে কংক্রিটের ব্যারিকেড, অন্য দিকে সেই দিল্লিতেই সন্ত্রাদবাদীদের বিস্ফোরণ। এক দিকে ‘সব কা সাথ, সব কা বিকাশ’, অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া প্রায় দু’লক্ষ কোটি টাকা। এক দিকে ‘বেটি বচাও, বেটি প়ড়াও’-এর ঢক্কানিনাদ, অন্য দিকে দেশে প্রতি ১৬ মিনিটে এক জন করে মহিলার উপর আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত'!
আরও পড়ুন: Ajit Pawar Plane Crash: বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে প্লেনে! তথ্য-সহ ভয়ংকর গুপ্তহত্যার অভিযোগ তুলে দিলেন অজিত পওয়ারের বিধায়ক-ভাইপো...
যেদিন বাজেট পেশ হয়, সেদিন সংসদেই ছিলেন অভিষেক। অধিবেশন শেষে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার জন্য় কোনরকম কোনও বরাদ্দ বা প্রতিকার বা আর্থিক প্যাকেজ বা সমাধান, কিছুই নেই বাজেটে। বাংলার শ্রমিক হোক, কৃষক হোক, তপশিলি হোক, জনজাতি, মত্স্যজীবী হোক, কারও জন্য় কিছু নেই বাজেটে। যুব সমাজের জন্য আলাদা করে কোনও কর্মসংস্থানের দিশা'। তাঁর সাফ কথা, '৮৫ মিনিট খালি ভাট বকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডানকুনি করিডোর আগেরবারও বলা হয়েছিল, সেটাই নতুনভাবে বলা হয়েছে। নতুন বোতলে পুরানো মদ'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)