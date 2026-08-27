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'কোনও নোটিস আসেনি’, অভিষেকের পিটিশনের জবাব দিতে আরও সময় চাইছেন সুদীপ-কাকলিরা

Abhishek Banerjee Petition: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশন সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে আরও সময় চাইতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ অন্য সাংসদরা। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং সলিসিটর জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সুদীপের আরও দাবি, সুপ্রিম কোর্টের তরফে এখনও কোনও নোটিস তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:38 AM IST
'কোনও নোটিস আসেনি’, অভিষেকের পিটিশনের জবাব দিতে আরও সময় চাইছেন সুদীপ-কাকলিরা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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