/কোনও নোটিস আসেনি’, অভিষেকের পিটিশনের জবাব দিতে আরও সময় চাইছেন সুদীপ-কাকলিরা

রাজীব চক্রবর্তী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশনের জবাব দিতে আরও সময় চাইতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা। লোকসভার স্পিকারের কাছে এই বিষয়ে সময় চাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ অন্যান্য সাংসদরা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদের দাবি, তিনি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সঙ্গে কথা বলেছেন। পাশাপাশি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
সুদীপের বক্তব্য অনুযায়ী, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার পরামর্শ মেনেই লোকসভার স্পিকারের কাছে আরও সময় চাওয়া হবে। অর্থাৎ, অভিষেকের পিটিশনের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল সাংসদরা আপাতত কিছুটা অতিরিক্ত সময় নেওয়ার পথেই এগোচ্ছেন। তবে এই গোটা ঘটনায় একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের তরফে এখনও কোনও নোটিস তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট সাংসদদের কাছে পৌঁছয়নি।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের তরফে তৃণমূলের ২০ জন সাংসদকে কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি। এই নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সুদীপ জানান, সংসদের একজন ডিরেক্টর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া চিঠিটি তৃণমূল সাংসদদের কাছে পাঠিয়েছেন। সেই চিঠির একটি জবাব দিতে তাঁদের অনুরোধ করা হয়েছে। সেই উত্তর লোকসভার স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।
সাত দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার যে সময়সীমা রয়েছে, তা বাড়ানো হবে কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে সুদীপ বলেন, তাঁদের আরও সময় দেওয়ার বিষয়েই কিরেন রিজিজু তাঁকে জানিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদদের সদস্যপদ খারিজ হতে পারে—এমন বক্তব্য নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সুদীপ। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কপিল সিব্বলের বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতেই বিচার হবে। কে কী বলেছেন, তা নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চান না তিনি।
তবে তাঁর প্রশ্ন, যদি সুপ্রিম কোর্টের কোনও নোটিসই না এসে থাকে, তাহলে সাংসদদের কাছে সুপ্রিম কোর্টের নোটিস এসেছে বলে প্রচার করা হচ্ছে কেন? স্পিকারের দফতর থেকে চিঠি পাঠানোর বিষয়টিও ব্যাখ্যা করেছেন সুদীপ। তাঁর দাবি, স্পিকারের পক্ষ থেকে সরাসরি কোনও চিঠি দেওয়া হয়নি। বরং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া চিঠিটি সংসদের একজন ডিরেক্টর তৃণমূল সাংসদদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮ জুন চিঠি দেওয়ার পর প্রায় দু’মাস কেন অপেক্ষা করা হল, সুপ্রিম কোর্টে মামলা ওঠার পরই কেন সাংসদদের জবাব চাওয়া হল—এই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন সুদীপ। তাঁর বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লোকসভার স্পিকারের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কী হয়েছে, তা সুপ্রিম কোর্টেই ঠিক হবে। এই নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, স্পিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ। তাই স্পিকারকে নিয়ে অযথা টানাপোড়েন তৈরি করা উচিত নয়। এ বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও সুপ্রিম কোর্টে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন বলে দাবি করেন সুদীপ।
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