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'আলাদা ব্লক বলে কিছু হয় না', স্পিকারের কাছে বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি অভিষেকের

 'একটা প্রতীকে জিতে এসে, এখন বলছে অমুক দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছি, লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 19, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:03 PM IST
'আলাদা ব্লক বলে কিছু হয় না', স্পিকারের কাছে বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি অভিষেকের
Image Credit: স্পিকারের কাছে অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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