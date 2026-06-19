'আলাদা ব্লক বলে কিছু হয় না', স্পিকারের কাছে বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি অভিষেকের

রাজীব চক্রবর্তী: বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এবার আসরে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাতে আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দিলেন তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, 'আবার ডাকবেন বলে আশ্বাস দিয়েছে স্পিকার'।
গত ১০ তারিখ লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সেই চিঠিই স্পিকারের বাড়িতে পৌঁছে দেন দুই তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষ। আজ, শুক্রবার নিজে দিল্লিতে গিয়ে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। সঙ্গে ছিলেন সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র ও ডেরেক ও'ব্রায়েন।
সংসদের স্পিকারের সচিবালয়ে এক ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। বৈঠক শেষে অভিষেক বলেন, 'তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ কয়েকদিন আগে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছেন। আলাদা একটি ব্লক তৈরির দাবি জানিয়েছে। পরে জানতে পারলাম, তৃণমূল ছেড়ে NCPI নামে একটি দলে যোগ দিয়েছে। যে দলের নাম আমরা কেউ শুনিনি। যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা শোনেননি। বলছে, এই পার্টির সঙ্গে মিশে গিয়েছে'।
অভিষেকের দাবি, 'সংবিধান পরিষ্কার বলা আছে, স্বেচ্ছায় পার্টি সদস্য়পদ ছাড়লে, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে। অন্য পার্টি যুক্ত হয়েছে,মানে তৃণমূলের সদস্যপদ ছেড়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'একটা প্রতীকে জিতে এসে, এখন বলছে অমুক দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছি, লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'দলের এক তৃতীয়াংশ সদস্য় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, সাংসদরা নন। বলছে, আমাদের আলাদা বসতে দিতে হবে। আমাদের মধ্য়ে থেক কাউকে লোকসভার নেতা করতে হবে, উপনেতা করতে হবে।এটা হতেই পারে না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'সত্ সাহস থাকলে পদ ছেড়ে দিন। সব দলের প্রতীকে প্রার্থী থাকবে। মানুষ ঠিক করবে, কে জিতবে। এই ২০ সাংসদ বিশ্বাসঘাতকা করেছে। মানুষের রায় নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। বাংলার মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না'।
ঘটনাটি ঠিক কী? লোকসভায় তৃণমূলে ভাঙন। দল ছেড়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়ের মতো ২০ সাংসদ। গত রবিবার লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন বিদ্রোহী সাংসদরা। বৈঠক শেষে কাকলি বলেন, 'আমরা স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিয়েছি। আমরা দুই তৃতীয়াংশের বেশি রয়েছি। আমরা ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিশে যেতে চাইছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ করব আমরা'। জানান, আমরা ২০ জন সাংসদ আলাদা বসার দাবি করেছি'।
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