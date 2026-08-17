/কাঠগড়ায় খোদ লোকসভার স্পিকার! সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন অভিষেক

রাজীব চক্রবর্তী: বিক্ষুব্ধ সাংসদের বিরুদ্ধে কেন দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর করা হবে না? কেন সাংসদ পদ খাারিজ হবে না? লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষদেরও যুক্ত করেছেন তিনি। চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনান হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
ঘাসফুল প্রতীকে জিতে এখন NCPI-তে। NCPI-তে যোগ দেওয়ার পরই, লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন অভিষেক। সেই আবেদনে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দিন কয়েক আগেই স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদরাও। সূত্রের খবর, স্পিকার তাঁদের বলেন, চলতি অধিবেশন শেষের পথে, আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবার মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে।
অভিষেকের দাবি, 'সংবিধান পরিষ্কার বলা আছে, স্বেচ্ছায় পার্টি সদস্য়পদ ছাড়লে, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে। অন্য পার্টি যুক্ত হয়েছে,মানে তৃণমূলের সদস্যপদ ছেড়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'একটা প্রতীকে জিতে এসে, এখন বলছে অমুক দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছি, লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'দলের এক তৃতীয়াংশ সদস্য় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, সাংসদরা নন। বলছে, আমাদের আলাদা বসতে দিতে হবে। আমাদের মধ্য়ে থেক কাউকে লোকসভার নেতা করতে হবে, উপনেতা করতে হবে।এটা হতেই পারে না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'সত্ সাহস থাকলে পদ ছেড়ে দিন। সব দলের প্রতীকে প্রার্থী থাকবে। মানুষ ঠিক করবে, কে জিতবে। এই ২০ সাংসদ বিশ্বাসঘাতকা করেছে। মানুষের রায় নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। বাংলার মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না'।
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