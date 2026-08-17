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কাঠগড়ায় খোদ লোকসভার স্পিকার! সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন অভিষেক

Abhishek Banerjee:  মামলায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষদেরও যুক্ত করেছেন অভিষেক। চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনান হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 17, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:37 PM IST
কাঠগড়ায় খোদ লোকসভার স্পিকার! সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন অভিষেক
Image Credit: লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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