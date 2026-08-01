'গালি দেওয়া অপরাধই নয়!' নয়ডার কিশোরীর পাশে দাঁড়িয়ে কার ভিডিয়ো সামনে আনলেন সিজেপি প্রধান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'গালিগালাজ কোনও অপরাধ নয়!', কবে থেকে কুকথা বলা অপরাধের আওতায় এল? প্রশ্ন অভিজিত্ দীপকের। দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে নয়ডার ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরীর বিরুদ্ধে পুলিসের এফআইআর দায়ের করার কঠোর সমালোচনা করলেন ককরোচ জনতা পার্টি সুপ্রিমো। তাঁর স্পষ্ট বার্তা— মুখে কটু কথা বলা বা গালিগালাজ করা কখনও কোনও ফৌজদারি অপরাধ হতে পারে না।
কী দাবি সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার?
অভিজিৎ দীপকে পুলিসি পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, স্রেফ মুখে বলা কথার ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারি মামলা ঠুকে দেওয়া গণতান্ত্রিক দেশে বাক-স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত। নিজের যুক্তি জোরদার করতে তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের এক পুরানো প্রসঙ্গ ও ভিডিয়োর উল্লেখ করেন। তিনি জানান, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবাদের সময় ব্যবহৃত কটু কথার উত্তর আইনি হেনস্থা হতে পারে না। দীপকের মতে, কারও মন্তব্য যদি আপত্তিকর মনে হয় বা কারও অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তবে তার জন্য দেওয়ানি মানহানির মামলা দায়ের করা যেতে পারে। কিন্তু একজন নাবালিকা বা তরুণ সমাজকে এভাবে পুলিস দিয়ে ভয় দেখানো সম্পূর্ণ অনুচিত।
Will FIRs also be filed against the IT cell members who have abused women in the worst possible manner for all these years? pic.twitter.com/xaz26nmt0C— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 31, 2026
ঘটনার প্রেক্ষাপট
গত ২৩ জুলাই যন্তর মন্তরে সিজেপি-র বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর পদের অবমাননা করার অভিযোগে ওই কিশোরীর বিরুদ্ধে নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানায় একটি জিরো এফআইআর রুজু করা হয়, যা পরবর্তীতে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় স্থানান্তরিত হয়। ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক তোলপাড় শুরু হলে অভিযুক্ত কিশোরী সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে কান্নাভেজা গলায় ক্ষমা চায় এবং বিষয়টিকে নিজের “প্রথম ও শেষ ভুল” বলে স্বীকার করে।
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নিজের ইনস্টাগ্রাম বার্তায় জানান যে তিনি শিক্ষার্থীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে সঠিক পথ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমার বার্তার পরেও ওই কিশোরীর ওপর থেকে আইনি জট ও এফআইআর পুরোপুরি তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সিজেপি নেতৃত্ব।
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