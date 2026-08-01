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'গালি দেওয়া অপরাধই নয়!' নয়ডার কিশোরীর পাশে দাঁড়িয়ে কার ভিডিয়ো সামনে আনলেন সিজেপি প্রধান?

Abhijeet Dipke slams FIR against noida woman: প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমার বার্তার পরেও কি কমছে না নয়ডার ১৫ বছরের কিশোরীর আইনি দুর্ভোগ? এর মাঝেই নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এক পুরনো ভিডিয়োর প্রসঙ্গ টেনে তিনি এমন এক বিস্ফোরক দাবি করলেন, যা বাক-স্বাধীনতার লড়াইকে কোন মোড়ে দাঁড় করাবে, সেটাই দেখার!

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:07 PM IST
'গালি দেওয়া অপরাধই নয়!' নয়ডার কিশোরীর পাশে দাঁড়িয়ে কার ভিডিয়ো সামনে আনলেন সিজেপি প্রধান?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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