/দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ৩ গুরুত্বপূর্ণ পদে বিরাট জয় এবিভিপির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে তিনটিতেই জয়লাভ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যশ দাবাস এই জয়কে বিরোধীদের যাবতীয় দাবির পূর্ণ প্রত্যাখ্যান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিক ক্যাম্পাস দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে, হোস্টেল এবং পেয়িং গেস্ট আবাসনগুলির সেফটি অডিট এর ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যশ।
সভাপতি পদের লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন যশ ডাবাস, সম্পাদক পদে জয় পেয়েছেন রিয়া ছাবড়ি এবং সহ-সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক) নির্বাচিত হয়েছেন লক্ষ্য রাজ সিং। অন্যদিকে, সহ-সভাপতি পদে জয় পেয়েছেন নির্দল প্রার্থী দীপাংশু শৌকিন।
#WATCH | Delhi University Students' Union (DUSU) election results: ABVP's Yash Dabas wins the post of President with 24,576 votes.— ANI (@ANI) September 19, 2026
He says, "It is a victory of harmony, patriotism, and the collective strength of the Sangh. Students from institutions ranging from PU to DU have… https://t.co/gzZODTeyOr pic.twitter.com/2VK64Zr2MX
পাঁচজন শিক্ষার্থীসহ সাতজনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া সত্য নিকেতনের আবাসন দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে জোরদার প্রচার চালানোর পর ডাবাস ঘোষণা করেন যে, নিরাপত্তা নিরীক্ষা (সেফটি অডিট) এবং নতুন হোস্টেল নির্মাণই হবে তাঁর প্রশাসনের প্রধান অগ্রাধিকার।
নবনির্বাচিত সম্পাদক রিয়া ছাবড়ি ইশতেহারের বিষয়টি তুলে ধরে জানান যে, এতে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা, ছাত্রীদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন এবং কলেজগুলিতে আরও বেশি হোস্টেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
এবিভিপির জয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁরা এই জয়কে কেবল একটি নির্বাচনী জয় হিসেবে দেখছেন না, বরং বিরোধী দলগুলোকে তরুণদের প্রত্যাখ্যান হিসেবেই গণ্য করছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, এই বিপুল জয় প্রমাণ করে যে দেশের তরুণ সমাজ নেশন ফার্স্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, এই রায় বিরোধীদের রাজনীতিকে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছে। তাঁর মতে, জেন-জি সস্তা ও লোকদেখানো রাজনীতিকে ছুড়ে ফেলে গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতিকেই সমর্থন জানিয়েছে।
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