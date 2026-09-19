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দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ৩ গুরুত্বপূর্ণ পদে বিরাট জয় এবিভিপির

DUSU Election Results 2026: এবিভিপির জয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁরা এই জয়কে কেবল একটি নির্বাচনী জয় হিসেবে দেখছেন না, বরং বিরোধী দলগুলোকে তরুণদের প্রত্যাখ্যান হিসেবেই গণ্য করছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:27 PM IST
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ৩ গুরুত্বপূর্ণ পদে বিরাট জয় এবিভিপির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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