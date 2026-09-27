/পুজোয় এসি-ওয়াশিং মেশিন কিনবেন ভেবেছেন? দেখে নিন অক্টোবর থেকেই বাড়ছে কোন কোন জিনিসের দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটা ব্যুরো: পুজোর আগেই দাম বাড়ছে বেশ কিছু ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের। ওইসব ঘরোয়া সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে এসি, এলইডি টিভি, ওয়াশিং মেশিনের মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ওইসব জিনিসের দাম বাড়ছে ১ অক্টোবর থেকেই। জানা যাচ্ছে দাম বাড়তে পারে ৫-৮ শতাংশ।
কেন ওই দাম বাড়ছে? বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়ে গিয়েছে তামা, স্টিল ও কিছু ক্রুড ডেরিভেটিভের দাম। পাশাপাশি, পশ্চম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে ডালারের সঙ্গে অন্যান্য মূদ্রার বিনিময় হার বদলের কারণে দাম বৃদ্ধি হচ্ছে।
এবছর এনিয়ে ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এনিয়ে ৩ বার মূল্যবৃদ্ধি। প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত (স্টিল) ও অপরিশোধিত খনিজ তেলের উপজাত পণ্যের মতো মূল কাঁচামালগুলোর ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে বাড়তি পরিবহন খরচের কারণে পণ্যের দাম পুনরায় বাড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসির দাম ৫ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠান ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর এবং এলইডি টিভির দামও ৩ থেকে ৪ শতাংশ বাড়াচ্ছে; অন্যদিকে অন্যান্য কোম্পানিগুলো এখনও সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখছে।
যদিও কিছু সংস্থা আশঙ্কা করছে যে এই মূল্যবৃদ্ধি উৎসবের মরশুমের চাহিদায় প্রভাব ফেলতে পারে। তবে অন্যদের ধারণা এর প্রভাব কমই হবে। কারণ, ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটররা অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে পুরনো দামেই পণ্য কিনে মজুত করে রেখেছেন।
ব্লু স্টার, গোদরেজ অ্যাপ্লায়েন্স, হায়ার, ডাইকিন এবং সুপার প্লাস্ট্রোনিক্সের মতো সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির কথা ঘোষণা বা নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে, প্যানাসনিক জানিয়েছে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা এখনও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখছে।
গত বছরের উৎসবের মরশুমের সাথে দামের তুলনা করলে খরচ প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়েছে। তবে ক্রেতারা এখন প্রায় ১০ শতাংশ জিএসটি (GST) সুবিধা পাওয়ায়, তাদের ওপর এর প্রকৃত প্রভাব দাঁড়াবে প্রায় ৫ শতাংশের মতো।
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