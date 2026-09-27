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পুজোয় এসি-ওয়াশিং মেশিন কিনবেন ভেবেছেন? দেখে নিন অক্টোবর থেকেই বাড়ছে কোন কোন জিনিসের দাম

AC Price Hike: তামা, স্টিল ও কিছু ক্রুড ডেরিভেটিভের দাম। পাশাপাশি, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে ডালারের সঙ্গে অন্যান্য মূদ্রার বিনিময় হার বদলে গিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:24 PM IST
পুজোয় এসি-ওয়াশিং মেশিন কিনবেন ভেবেছেন? দেখে নিন অক্টোবর থেকেই বাড়ছে কোন কোন জিনিসের দাম

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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