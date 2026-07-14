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তীব্র শারীরিক অবনতি, অনশন প্রত্যাহারের আর্জি মহুয়া-উদ্ধবদের! সোনম ওয়াংচুকের পাশে ‘৩ ইডিয়টস’-এর ‘চতুর’

Sonam Wangchuk: নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন ১৭ দিনে পড়ল। তাঁর তীব্র শারীরিক অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে মহুয়া মৈত্র ও উদ্ধব ঠাকরেরা অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, যান্তর মন্তরে ওয়াংচুকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ‘৩ ইডিয়টস’ খ্যাত অভিনেতা ওমি বৈদ্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:16 PM IST
তীব্র শারীরিক অবনতি, অনশন প্রত্যাহারের আর্জি মহুয়া-উদ্ধবদের! সোনম ওয়াংচুকের পাশে ‘৩ ইডিয়টস’-এর ‘চতুর’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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