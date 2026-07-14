/তীব্র শারীরিক অবনতি, অনশন প্রত্যাহারের আর্জি মহুয়া-উদ্ধবদের! সোনম ওয়াংচুকের পাশে ‘৩ ইডিয়টস’-এর ‘চতুর’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বিতর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন খ্যাতনামী শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র ব্যানারে চলা এই আন্দোলনকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতি এবং নাগরিক সমাজ উত্তাল। দিন যত গড়াচ্ছে, সোনম ওয়াংচুকের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসছেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা।
পাশে দাঁড়ালেন ‘চতুর রামলিঙ্গম’ খ্যাত ওমি বৈদ্য
সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে যন্তর মন্তরে হাজির হন আমির খান অভিনীত ব্লকবাস্টার ছবি ‘৩ ইডিয়টস’ -এর জনপ্রিয় চরিত্র ‘চতুর রামলিঙ্গম’ খ্যাত অভিনেতা ওমি বৈদ্য। উল্লেখ্য, এই ছবির মূল চরিত্র ‘ফুংসুখ ওয়াংড়ু’ গড়ে উঠেছিল সোনম ওয়াংচুকের বাস্তব জীবনকে অনুপ্রাণিত করেই। ওমি বৈদ্য আন্দোলনস্থলে গিয়ে সোনম ওয়াংচুকের পাশে বসে সংহতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বাঁচাতে এবং শিক্ষার্থীদের ন্যায়ের স্বার্থে সোনমজি যা করছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমাদের সকলের ওঁর এই লড়াইয়ে শামিল হওয়া উচিত।”
মহুয়া মৈত্র ও উদ্ধব ঠাকরেদের অনশন প্রত্যাহারের আবেদন
এদিকে ১৭ দিন টানা না খেয়ে থাকার ফলে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। তাঁর ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের তাবড় বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা। কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোনম ওয়াংচুকের জীবন রক্ষার্থে তাঁকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। মহুয়া বলেন, “আমরা আপনার এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাই। কিন্তু দেশের লড়াইয়ে আপনার সুস্থ থাকা জরুরি। দয়া করে এবার অনশন প্রত্যাহার করুন।” একই সুর শোনা গেছে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং অন্যান্য বিরোধী নেতাদের গলাতেও। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ওয়াংচুকের এই আন্দোলন সরকারের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেছে, কিন্তু তাঁর প্রাণ রক্ষা করা এখন সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানোর হুঁশিয়ারি
সাক্ষাৎকারে সোনম ওয়াংচুক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নিট পরীক্ষায় জালিয়াতি বা প্রশ্ন ফাঁস কেবল লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে না, বরং দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। সরকার যদি দ্রুত এর কোনো স্থায়ী সমাধান সূত্র বের না করে এবং শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ না করেন, তবে এই আন্দোলন আরও তীব্র হবে। আগামী ২০ জুলাই সংসদের উদ্দেশ্যে একটি শান্তিপূর্ণ সংহতি পদযাত্রার ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
এমনকি অনশন চলাকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানান ওয়াংচুক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, “জনগণের দাবি ও যুব সমাজের কণ্ঠস্বরকে অবহেলা না করে সরকারের উচিত তাঁদের কথা শোনা। একটি গণতান্ত্রিক দেশ সহমর্মিতা ও সমবেদনা দিয়ে চলে, কোনো জেদ দিয়ে নয়।”
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