Huma Qureshi Brother Murder: বলি অভিনেত্রী হুমা কুরেশির ভাইকে নৃশংস খু*ন! বাড়ির সামনেই এলোপাথাড়ি কোপ...
Huma Qureshi Cousin Murder: অভিনেত্রী হুমা কুরেশির ভাই আসিফ কুরেশিকে দিল্লির নিজামউদ্দিন এলাকায় গভীর রাতে পার্কিং নিয়ে ঝগড়ার জেরে খুন করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত দুইজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির ভাইকে নৃশংস খুন। পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে আসিফ কুরেশিকে খুন করা হয় অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে দিল্লির জঙ্গপুরা ভোগল লেনে। বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার দিকে ঘটনাটি ঘটে পুলিস জানিয়েছে। দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, আসিফের বাড়ির মেন গেটের সামনে বাইক রাখা নিয়ে দুই ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার পর, দুই ব্যক্তি আসিফকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। হামলার পরে আসিফকে গুরুতর অবস্থায় কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আসিফের স্ত্রী ও আত্মীয়রা অভিযোগ করেছেন যে, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অভিযুক্তরা তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে। আসিফের স্ত্রী সাইনাজ কুরেশি পুলিসকে জানান, এর আগেও একই পার্কিং নিয়ে অভিযুক্তরা আসিফের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।
তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার আসিফ কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেন প্রতিবেশীর বাইকটা তাদের বাড়ির মেন দরজার সামনে পার্ক করা আছে। তখন তিনি তাদের গাড়িটি সরাতে বলেন। কিন্তু গাড়ি না সরিয়ে প্রতিবেশীরা আসিফকে গালিগালাজ করতে থাকে এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে বলে তিনি অভিযোগ করেন।
পুলিস ইতিমধ্যে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং অভিযুক্ত দুইজনকেই গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত দুইজনের নাম উজ্জ্বল (১৯) ও গৌতম (১৮)। তদন্ত এখনও চলছে।
হুমা কুরেশির বাবা সেলিম কুরেশি তাঁর ভাইপোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'দুইজন লোক আমাদের বাড়ির সামনে স্কুটার পার্ক করে। আসিফ তাদের বলেছিল যেন তারা গাড়িটা সরিয়ে নেয় এবং মূল গেট বন্ধ না করে। তারা দুইজন মিলে আমার ভাইপোকে খুন করেছে।'
