High Court Verdict on father's property: বাবার বাড়িটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সম্পত্তি হতে পারে না, এটা কোনও জন্মগত অধিকারই নয়! বড় রায় দিয়ে দিল হাইকোর্ট

High Court Verdict on father's property: বাবার বাড়িটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সম্পত্তি হতে পারে না, এটা কোনও জন্মগত অধিকারই নয়! বড় রায় দিয়ে দিল হাইকোর্ট
High Court verdict: যে ছেলে সমাজে কলঙ্কের সৃষ্টি করে এবং বাবা-ছেলের পবিত্র ও বিশ্বস্ত সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করে এমন মামলা করার জন্য, আপিলকারী (ছেলে) কে জরিমানা করা উচিত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের ২৮শে অক্টোবর রাজস্থান হাইকোর্ট রায় দেয় যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত ছেলে, তাঁর বাবার সম্মতি ছাড়া তাঁর সম্পত্তিতে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে না। আদালত এই মামলাটিকে একটি দুর্ভাগ্যজনক আইনি মামলা হিসেবে বর্ণনা করেছে। বাবা ও ছেলের মধ্যে একটি স্থাবর সম্পত্তি (immovable property) নিয়ে পাঁচ বছর ধরে বিবাদ চলছে। আদালত সমাজে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের পতনকেই এর কারণ হিসেবে তুলে ধরেছে। এই মামলায় ছেলে ছিলেন আপিলকারী-বিবাদী (appellant-defendant) এবং বাবা ছিলেন উত্তরদাতা-বাদী (respondent-plaintiff)।
সম্পত্তির বিবরণ এবং মালিকানা
সম্পত্তিটি রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুর জেলায় অবস্থিত। মিস্টার খাত্রি এবং তাঁর ভাই রাধেশ্যাম ১৯৭৪ সালের ২১শে আগস্ট একটি নিলামে এই সম্পত্তি যৌথভাবে ক্রয় করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ২০০৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সওয়াই মাধোপুরের সাব রেজিস্টারের সামনে তাঁদের যৌথ নামে প্লটটির বিক্রয় দলিল (sale deed) নিবন্ধিত হয়।
মি. খাত্রি আদালতে যুক্তি দেন যে, প্লটটি উভয় ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে ভাগ করা হয়েছিল এবং প্লটটির পশ্চিম দিকের ৪৫x১১২ বর্গফুটের অংশটি তাঁর ভাগে এসেছিল। প্লটটির ভাগ করার সমর্থনে ২০০৩ সালের ২৫শে আগস্ট একটি লিখিত দলিলও তৈরি হয়। মি. খাত্রি বলেন, তিনি তাঁর অংশের প্লটে একটি আবাসিক বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তিনিই এই আবাসিক বাড়ির একমাত্র মালিক ও দখলদার।
বাবার সম্মতি ও ছেলের ব্যবহার
মি. খাত্রি আদালতকে জানান যে, তাঁর ছেলের বিয়ের পর তিনি তাঁর ছেলে এবং তাঁর স্ত্রীকে বাড়ির দক্ষিণ অংশে অবস্থিত দুটি বেডরুম, দুটি স্টোররুম, রান্নাঘর এবং একটি বাথরুম ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অতএব, মি. খাত্রি বলেন যে তাঁর ছেলে তাঁর অনুমতি নিয়ে এবং একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত (licensee) হিসেবে তাঁর বাড়ির সেই অংশে বসবাস করছেন।
তবে, মি. খাত্রির ছেলে বেশ কিছুদিন ধরে এমন আচরণ করছিলেন যা তাঁর বাবার জন্য ক্রমাগত মানসিক চাপ সৃষ্টি করছিল। এর ফলস্বরূপ, মি. খাত্রি তাঁর ছেলে, অর্থাৎ বিবাদীকে, তাঁর বাড়ির (যে অংশে সে তার স্ত্রীর সাথে বসবাস করছিল) সেই অংশটি খালি করে দেওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু ছেলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যান এবং মি. খাত্রির সাথে দুর্ব্যবহার করতে থাকেন।
আইনি পদক্ষেপ
এর প্রতিক্রিয়ায়, মি. খাত্রি (বাবা) তাঁর ছেলের কাছে একটি ডাকযোগে (Registered Post) আইনি নোটিশ পাঠান। ২০১৮ সালের ২৬শে নভেম্বর পাঠানো সেই নোটিশে তিনি বাড়িতে থাকার জন্য তাঁর দেওয়া অনুমতি এবং লাইসেন্স বাতিল করেন এবং তাঁর বাড়ির অংশটি খালি করে তাঁর (মি. খাত্রি) কাছে তার দখল ফিরিয়ে দিতে বলেন।
মি. খাত্রি আরও দাবি করেন যে, তিনি তাঁর সম্পত্তির প্রকৃত দখল ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর বাড়ির অংশটি ব্যবহার ও দখলের জন্য তাঁর ছেলের কাছ থেকে প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা মেসন প্রফিট (mesne profit, অর্থাৎ বেআইনি দখল থেকে পাওয়া লাভ) হিসেবে পাবেন।
জবাব/প্রতিক্রিয়া: আইনি নোটিশের জবাবে, ছেলের আইনজীবী দাবি করেন যে বাবার ঘটনাটি মিথ্যা এবং ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ছেলে বলেন যে, তিনি বাড়ির লাইসেন্সধারী নন, বরং মালিক হিসেবেই বাড়ির দখলে আছেন।
মামলা দায়ের: ফলস্বরূপ, মি. খাত্রি (বাবা) তাঁর ছেলের কাছ থেকে বাড়ির অংশের প্রকৃত দখল ফিরে পেতে এবং খালি করে দিতে বাধ্য করার জন্য একটি ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন (mandatory injunction) চেয়ে ২০১৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি একটি দেওয়ানি মামলা (Civil Suit) দায়ের করেন। মি. খাত্রি মামলার তারিখ থেকে প্রতি মাসে ₹ ১৫,০০০ হারে মেসন প্রফিট এবং তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে স্থায়ী ইনজাংশন (permanent injunction) দেওয়ারও অনুরোধ করেন।
ছেলের বিরোধিতা: বাবার ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর পরিবর্তে, ছেলে আদালতে তাঁর বিরোধিতা করেন, দেওয়ানি মামলাটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ২০১৯ সালের ১৪ই মে একটি লিখিত জবাব (written statement) দাখিল করেন।
ছেলের পক্ষে যুক্তি (লিখিত জবাব): HUF সম্পত্তির দাবি
বাবার মামলার মোকাবিলা করার জন্য, ছেলে তাঁর লিখিত জবাবে যুক্তি দেন যে, প্লট নং ১ তাঁর বাবা এবং তাঁর ভাই তাঁদের হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) ফার্ম— যার নাম মেসার্স পান্না লাল প্রেম রাজ খাত্রি (M/s. Panna Lal Prem Raj Khatri) —এর আয় ব্যবহার করে নিলামে কিনেছিলেন এবং এটি তাঁর ঠাকুরদা, শ্রী বাল মুকুন্দ জি খাত্রি কিনেছিলেন। ঠাকুরদাই তাঁর দুই ছেলে—বাদী-শ্যাম সুন্দর এবং বাদীর ভাই-রাধেশ্যাম—এর জন্য প্লটে দুটি আবাসিক অংশ নির্মাণ করেছিলেন।
ছেলে তাঁর লিখিত জবাবে স্পষ্টভাবে দাবি করেন যে সম্পত্তিটি HUF-এর অন্তর্গত এবং তিনি সেই সম্পত্তির একজন কোপারসেনার (coparcener – সহ-অংশীদার)।
এছাড়াও, ছেলে তাঁর লিখিত জবাবে দাবি করেন যে তিনি ২০০৪ সালে বিয়ে করেন এবং এর পরে, তাঁর বাবা মি. খাত্রির ভাগে আসা প্লটটি মৌখিকভাবে ভাগ করা হয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের অংশটি তাঁকে (ছেলেকে) দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তর দিকের অংশটি বিবাদীর ছোট ভাইকে দেওয়া হয়েছিল।
ছেলে দাবি করেন যে সেই সময় থেকে তিনি বাড়ির তাঁর অংশের মালিক এবং মালিক হিসেবেই সেখানে বসবাস করছেন।
ছেলে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন যে তিনি মি. খাত্রির (তাঁর বাবা) লাইসেন্সধারী এবং বাবার অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস করার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তাই তিনি তাঁর লিখিত জবাবে বাবার বিরুদ্ধে একটি কাউন্টার-ক্লেম (counter-claim) দাখিল করেন, যেখানে তিনি তাঁর অংশের বাড়ির প্রথম তলায় নির্মাণকাজে তাঁর বাবাকে বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখতে একটি স্থায়ী ইনজাংশন চেয়েছিলেন।
বাবার জবাব (রিজোয়েন্ডার)
মি. খাত্রি (বাবা) আদালতে একটি রিজোয়েন্ডার (rejoinder) দাখিল করেন, যেখানে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেন যে, পান্না লাল প্রেম রাজ খাত্রি ফার্মটি HUF ফার্ম নয়, এটি একটি অংশীদারি ফার্ম (partnership firm) এবং বাড়িটি HUF-এর অংশ নয়, বরং তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন ও দখলে থাকা সম্পত্তি, যেখানে তাঁর ছেলের কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ নেই।
মি. খাত্রি বিশেষভাবে অস্বীকার করেন যে তাঁর দুই ছেলের মধ্যে তাঁর নির্মিত প্লটের কোনো মৌখিক ভাগ হয়েছিল। তিনি তাঁর লিখিত জবাবে ছেলের নিজেকে কোপারসেনার/মালিক হিসেবে দাবি করার কাউন্টার-ক্লেমটিকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আদালতকে তাঁর ছেলের কাউন্টার-ক্লেমটি খারিজ করার অনুরোধ জানান।
হাইকোর্টের রায় এবং আইনি নীতি
২০২৫ সালের ২৮শে অক্টোবর মি. খাত্রি রাজস্থান হাইকোর্টে মামলাটি জিতে যান। খৈতান অ্যান্ড কোং-এর পার্টনার শচীন ভান্ডাওয়াত ইটি ওয়েলথ অনলাইনকে বলেন: "রাজস্থান হাইকোর্ট ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে: প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের তাদের পিতামাতার স্ব-অর্জিত সম্পত্তিতে (self-acquired property) বসবাস করার বা দাবি করার কোনো অন্তর্নিহিত অধিকার নেই। পিতামাতার ব্যক্তিগত আয় থেকে কেনা এই ধরনের সম্পত্তি, তাঁদের জীবদ্দশায় একচেটিয়াভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেই বাড়িতে একটি সন্তানের থাকা শুধুমাত্র পিতামাতার সম্মতির ভিত্তিতে হয়, আইনি অধিকারের ভিত্তিতে নয়।"
ভান্ডাওয়াত বলেন, তবে, যদি সম্পত্তিটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হয়, তবে সমস্ত কোপারসেনারের মধ্যে স্বার্থের একটি সমতা এবং দখলের ঐক্য বিদ্যমান থাকে। প্রতিটি কোপারসেনার জন্মসূত্রে অধিকার লাভ করেন, যার মধ্যে যৌথ দখল এবং পারিবারিক সম্পত্তির ভোগদখল অন্তর্ভুক্ত। যদি কোনো কোপারসেনারকে ব্যবহার বা ভোগ থেকে বাদ দেওয়া হয়, তবে তা বহিষ্কারের সামিল এবং আদালত অন্যদেরকে তাদের অধিকারকে বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখতে একটি ইনজাংশন জারি করতে পারে।
ভান্ডাওয়াতের মতে, এই রায় স্ব-অর্জিত এবং পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে, যা ব্যক্তিগত মালিকানাকে রক্ষা করে এবং HUF সম্পত্তির সম্মিলিত অধিকারকে বজায় রাখে। এই মামলায়, ছেলে সম্পত্তির যৌথ প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। অতএব, সম্পত্তির প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা করা আইনি দাবি এবং বসবাসের অধিকারের পরিধি নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রায় ও জরিমানা
রাজস্থান হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে এটি কোনো সাধারণ মামলা নয়। ছেলে, যিনি বাবার প্রকৃত সন্তান, তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ভালোভাবে অবগত যে সম্পত্তিটি তাঁর বাবা নিজের নামে কিনেছেন এবং তিনি নিজে বাবার সম্পত্তি তাঁর পরিবারের সদস্য হিসেবে বসবাস করছেন।
রাজস্থান হাইকোর্ট বলে: "তা সত্ত্বেও, আপিলকারী (ছেলে) দাবি করেন যে তিনি মালিক ও কোপারসেনার এবং ট্রায়াল কোর্ট ও প্রথম আপিল কোর্ট উভয়ের সামনেই সম্পত্তিটি HUF-এর অংশ বা কোপারসেনারির অংশ ছিল বলে তাঁর দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরও, তিনি হাইকোর্ট পর্যন্ত বাবার বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটি বাবার প্রতি ছেলের নিছক হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়।"
সুতরাং রাজস্থান হাইকোর্ট বলে যে সমাজে কলঙ্কের সৃষ্টি করে এবং বাবা-ছেলের পবিত্র ও বিশ্বস্ত সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করে এমন মামলা নিরুৎসাহিত করার জন্য, আপিলকারী (ছেলে) কে জরিমানা করা উচিত।
রায়: 'যদিও জরিমানা আরোপ করা বাবাকে এই মামলা লড়ার জন্য যে যন্ত্রণা, কষ্ট এবং হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে, তবুও ভবিষ্যতে এ ধরনের মামলা দূষিতভাবে না টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটি একটি উদাহরণ স্থাপন করবে। জরিমানার পরিমাণ ₹ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে মামলার খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং যা উত্তরদাতা (মি. খাত্রি, বাবা)-কে প্রদেয় হবে। চূড়ান্ত ফলস্বরূপ, বর্তমান দ্বিতীয় আপিলটি ₹ ১,০০,০০০ অনুকরণীয় খরচসহ খারিজ করা হলো যা আপিলকারী (ছেলে) কর্তৃক উত্তরদাতাকে পরিশোধ করতে হবে।'
