Live in Relationship new rules of High Court: ২১ নয়, ১৮! প্রাপ্তবয়স্ক হলেই যে কোন যুগল লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেই পারেন...হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়...

Live in Relationship new rules of High Court: ২১ নয়, ১৮! প্রাপ্তবয়স্ক হলেই যে কোন যুগল লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেই পারেন...হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়...
Rajasthan High Court: আদালতে, যুগলের একত্রবাসের পিটিশনের বিরোধিতা করেছেন সরকারি আইনজীবী বিবেক চৌধরি। তিনি সওয়াল করে জানান, তরুণের বয়স এখনও ২১ বছর হয়নি। তাই তাঁকে একত্রবাস করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। প্রসঙ্গত, এ দেশে পুরুষদের বিয়ের আইনি বয়স হল ২১। মহিলাদের ১৮।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের জন্য আইন স্বীকৃত বয়সে না পৌঁছলেও, প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন ব্যক্তি পারস্পরিক সম্মতিতে লিভ-ইন বা একত্রবাস সম্পর্কে থাকতে পারেন—এইরকম এক যুগান্তকারী নির্দেশ দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, কেবল বিয়ের বয়স না হওয়ার যুক্তিতে কারও সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যায় না। দেশে ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলেও ২১ বছরের আগে পুরুষদের বিয়ে বৈধ নয়। তবে বিয়ের বয়সে পৌঁছোনোর আগেই একত্রবাস করতে পারবেন তাঁরা।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
বিচারপতি অনুপ ধান্ড কোটার বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী এক তরুণী এবং ১৯ বছর বয়সী এক তরুণের আবেদনের ভিত্তিতে এই রায় দেন। সরকারি আইনজীবী আবেদনটির বিরোধিতা করে যুক্তি দেন যে, ছেলেদের ক্ষেত্রে বিয়ের আইন স্বীকৃত বয়স ২১ বছর না হওয়ায় তরুণটি একত্রবাস করতে পারেন না।
তবে হাইকোর্ট এই সওয়াল খারিজ করে দেয়। বিচারপতি ধান্ড বলেন যে:
সাংবিধানিক অধিকার: সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুসারে, প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র বিয়ের আইনি বয়স না হওয়ার কারণে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।
লিভ-ইন সম্পর্কের অবস্থান: ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় লিভ-ইন সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না এবং এই ধরনের সম্পর্কে থাকতে কোনও আইনি বাধাও নেই।
রাষ্ট্রের দায়: আদালত স্পষ্টভাবে জানায়, 'প্রত্যেক মানুষের জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করার দায় রয়েছে রাষ্ট্রের।'
কোটার ওই তরুণ-তরুণী আদালতে সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তাঁরা জানান, তাঁরা স্বেচ্ছায় একত্রে থাকতে শুরু করেছেন এবং ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর একটি চুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেছেন।
তাঁদের অভিযোগ, তরুণীর পরিবার এই সম্পর্কে আপত্তি জানাচ্ছে এবং লিভ-ইন সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে না এলে দু'জনকেই প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি, কোটা থানায় অভিযোগ জানিয়েও তাঁরা কোনো সাহায্য পাননি বলে দাবি করেন।
পুলিসকে আদালতের নির্দেশ
রাজস্থান হাইকোর্ট যোধপুর (গ্রামীণ) এবং ভিলওয়ারা জেলার পুলিস সুপারদের ওই যুগলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনে তাঁদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এই রায়ের ফলে, বিয়ের আইনি বয়স না হলেও লিভ-ইন সম্পর্ককে অপরাধ বা অননুমোদিত হিসেবে গণ্য করার প্রবণতাকে আদালত সুস্পষ্টভাবে বাতিল করল।
আদালতে, যুগলের একত্রবাসের পিটিশনের বিরোধিতা করেছেন সরকারি আইনজীবী বিবেক চৌধরি। তিনি সওয়াল করে জানান, তরুণের বয়স এখনও ২১ বছর হয়নি। তাই তাঁকে একত্রবাস করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। প্রসঙ্গত, এ দেশে পুরুষদের বিয়ের আইনি বয়স হল ২১। মহিলাদের ১৮।
এই সওয়াল মানতে চায়নি হাইকোর্ট। তাদের পর্যবেক্ষণ, সংবিধানের ২১ ধারা অনুসারে বেঁচে থাকা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সকলের রয়েছে। আবেদনকারীর বিয়ের আইনি বয়স হয়নি বলে তাঁকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বিচারপতি অনুপ ধান্দের পর্যবেক্ষণ, ‘প্রত্যেক মানুষের জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করার দায় রয়েছে রাষ্ট্রের।’ ভারতের আইনে একত্রবাস নিষিদ্ধ নয়, কোনও অপরাধও নয়। যোধপুর (গ্রামীণ) এবং ভিলওয়ারা পুলিসের সুপারকে যুগলের অভিযোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছেন বিচারপতি ধান্দ। তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনে ওই যুগলকে সুরক্ষাও দিতে হবে।
আরও পড়ুন: Imran Khan BIG UPDATE: জেলের বাইরে বাড়ল কঠোর নিরাপত্তা! বন্ধ হল সমস্ত সাক্ষাত্? মৃত্যু কুঠুরিতেই ইমরান কি আদৌ বেঁচে আছে?
আরও পড়ুন: Who are Niazis Imran Khan's tribe: 'নিয়াজি' বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)