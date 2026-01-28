English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
Ajit Pawar death: অজিতের আকস্মিক মৃত্যুতে NCP-র 'পাওয়ার' উঠবে কার হাতে? কে হবেন দলের প্রধান? আলোচনায় ৬ নাম...

Who Will Run NCP after Ajit Pawar: স্ত্রী, ছেলে না দলেরই অন্য কেউ? কে হবেন এনসিপি প্রধান? কার হাতে উঠবে অজিত পাওয়ারের ব্যাটন?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 28, 2026, 06:42 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। আর তারপর থেকে প্রশ্ন উঠছে, এরপর কে হবেন NCP প্রধান? কে হবেন অজিত পাওয়ারের উত্তরাধিকারী?

সুনেত্রা পাওয়ার
NCP প্রধান হিসেবে নাম উঠে আসছে স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারের। ২০২৪ সালে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে বারামতী লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও হেরে যান, কিন্তু রাজ্যব্যাপী তাঁর পরিচিতি হয়। কেবল অজিত পাওয়ারের স্ত্রী হিসেবেই নয় বরং একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তাঁর পরিচয় গড়ে ওঠে। এরপর ২০২৪ সালের মার্চ মাসে মহারাষ্ট্র থেকে সুনেত্রা পাওয়ার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। 

পার্থ পাওয়ার
পুত্র পার্থ পাওয়ার। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যখন শরদ পাওয়ার প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন মাভাল থেকে প্রার্থী হিসেবে পার্থকে তৃতীয় প্রজন্মের পাওয়ার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু পার্থ হেরে যান। পরবর্তীতে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন তখন। পাওয়ার পদবি থাকলে, নির্বাচনী সাফল্যের অভাব তাঁকে উত্তরসূরি হিসেবে বাছাই করবে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

প্রফুল্ল প্যাটেল
প্রফুল্ল প্যাটেল এনসিপির সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্ট্র্যাটেজিস্ট এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে একজন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী। শরদ পাওয়ারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তবে ২০২৩ সালে বিভাজনের সময় তিনি অজিত পাওয়ারের শিবিরে যোগ দেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তবে প্যাটেল কখনও জননেতা ছিলেন না। মহারাষ্ট্রে তাঁর কোনও শক্তিশালী নির্বাচনী ভিত্তিও নেই। 

সুনীল তাতকারে
রায়গড়ের জেলা রাজনীতি থেকে উঠে আসা সুনীল তাতকারে কোঙ্কণে এনসিপির সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছেন। মন্ত্রী হিসেবে তিনি জলসম্পদ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মতো পোর্টফোলিও-ও পরিচালনা করেছেন। ২০২৩ সালের দল ভাগের সময় তিনি অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীতে যোগ দেন ও মহারাষ্ট্র ইউনিটের সভাপতি হন। তবে তিনি একজন উঁচু দরের সাংগঠনিক নেতা হলেও, তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব এখনও কোঙ্কণের উপরই কেন্দ্রীভূত। রাজ্যব্যাপী অজিত পাওয়ারের মতো তাঁর কর্তৃত্ব নেই।

ধনঞ্জয় মুন্ডে
অজিত পাওয়ারের শিবিরে জনপ্রিয় নেতাদের মধ্যে একজন ধনঞ্জয় মুন্ডে। অজিত পাওয়ারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তবে তাঁকে ঘিরে অসংখ্য বিতর্কও রয়েছে। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে বীডের সরপঞ্চ সন্তোষ দেশমুখের হত্যাকাণ্ডের জেরে মহারাষ্ট্র সরকার থেকে পদত্যাগ করেন ধনঞ্জয় মুন্ডে। 

ছগন ভুজবল
ছগন ভুজবল মহারাষ্ট্রের অন্যতম প্রবীণ ওবিসি নেতা। তাঁর শিকড় শিবসেনায়।পরে এনসিপিতে যোগ দেন। তিনি উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পিডব্লিউডি এবং খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরও পরিচালনা করেছেন। দুর্নীতির মামলায় জেলে থাকার পর, রাজনীতিতে ফিরে এসে তিনি অজিত পাওয়ারের দলে যোগ দেন। দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও উত্তর মহারাষ্ট্রে তাঁর শক্তি ছগন ভুজবলের অনুকূলে গেলেও, বয়স এবং অতীতের বিতর্ক তাঁকে এনসিপি মুখ হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে পারে।

