/সংগঠনের পর এবার আমূল বদলাবে মন্ত্রিসভা: বিরাট ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মোদী, বড় খবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার পর এবার মোদী ৩.০ সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদলের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরিকল্পনা এবং আসন্ন একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে নতুন রূপ দেওয়া হতে পারে। এই রদবদলে পুরনো ও দুটো দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীদের বদলে নতুন জোটসঙ্গী, অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব এবং মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।
১২টি শূন্য পদ পূরণের সুযোগ:
সংবিধানের ৭৫(১এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যার সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মোট ৮১ জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ৬৯। ফলে মন্ত্রিসভায় এখনও ১২টি শূন্য পদ রয়েছে। এই শূন্য পদগুলি পূরণ করার পাশাপাশি বেশ কিছু বর্তমান মন্ত্রীর দায়িত্বের পুনর্বণ্টন করা হতে পারে।
কাদের সরে যেতে হতে পারে?
বিজেপির ঐতিহ্যগত ‘এক ব্যক্তি, এক পদ’ নীতির ভিত্তিতে যাদের দলীয় সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। সম্প্রতি হর্ষ মালহোত্রা (দিল্লি) এবং পঙ্কজ চৌধুরীকে (উত্তরপ্রদেশ) বিজেপির রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে দলের নতুন সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী বি. এল. বর্মার মতো কয়েকজন মন্ত্রীর রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পেপার ফাঁসের প্রতিবাদে ইস্তফা দিয়েছেন এবং রাজ্যসভার মেয়াদ শেষে জর্জ কুরিয়ান ও রভনীত সিং বিট্টু মন্ত্রিসভা ছেড়েছেন। কিছু মন্ত্রীর কাজের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে।
কাদের জায়গা হতে পারে মন্ত্রিসভায়?
বয়স ও তারুণ্যের গুরুত্ব: বর্তমান মন্ত্রিসভায় ৭০ বছরের বেশি বয়সি অন্তত ১২ জন মন্ত্রী রয়েছেন। সরকার এবার গড় বয়স কমিয়ে তরুণ ও মহিলা প্রতিনিধিদের অনুপাত বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছে।
জোটসঙ্গীদের প্রতিনিধিত্ব: মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার সাংসদ সংখ্যা বাড়ায় শ্রীকান্ত শিন্ডের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জোরালো আলোচনা চলছে। পাঞ্জাবে জোট পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে শিরোমণি অকালি দল (এসএডি) এবং আপ (AAP) থেকে আসা প্রতিনিধিরা স্থান পেতে পারেন।
নির্বাচনী রাজ্যগুলির ভারসাম্য: উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলি থেকে নতুন মুখ অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে এনডিএ-কে সমর্থন জানানো দলবদলু গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিকেও মন্ত্রিসভায় জায়গা দেওয়া হতে পারে।
কাজের চাপ কমানোর ভাবনা:
বর্তমানে প্রায় ১৪ জন সিনিয়র মন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (স্বরাষ্ট্র ও সমবায়), জে. পি. নাড্ডা (স্বাস্থ্য ও সার), শিবরাজ সিং চৌহান (কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন), মনোহর লাল খট্টর, প্রহ্লাদ যোশী এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই রদবদলের মাধ্যমে কাজের চাপ কমিয়ে মন্ত্রকগুলির কাজ আরও মসৃণ ও গতিশীল করার পরিকল্পনা করছে শীর্ষ নেতৃত্ব।
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