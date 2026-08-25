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সংগঠনের পর এবার আমূল বদলাবে মন্ত্রিসভা: বিরাট ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মোদী, বড় খবর

Following BJP's organisational recast: বিজেপির ঐতিহ্যগত ‘এক ব্যক্তি, এক পদ’ নীতির ভিত্তিতে যাদের দলীয় সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। সম্প্রতি হর্ষ মালহোত্রা (দিল্লি) এবং পঙ্কজ চৌধুরীকে (উত্তরপ্রদেশ) বিজেপির রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 25, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:10 PM IST
সংগঠনের পর এবার আমূল বদলাবে মন্ত্রিসভা: বিরাট ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মোদী, বড় খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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সংগঠনের পর এবার আমূল বদলাবে মন্ত্রিসভা: বিরাট ঝাঁকুনি দিতে চলেছেন মোদী, সন্ধ্যার খবর
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