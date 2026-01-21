Shinde Sena-MNS tie-up derails BJP: অম্বরনাথের মধুর বদলা কল্যাণে! শিন্ডে সেনা-MNS জোট, মেয়রের দৌড় থেকেই ছিটকে দিল বিজেপিকে...

Shinde Sena-MNS tie-up derails BJP: অম্বরনাথের মধুর বদলা কল্যাণে! শিন্ডে সেনা-MNS জোট, মেয়রের দৌড় থেকেই ছিটকে দিল বিজেপিকে...
Maharashtra Municipal Election: Shinde Sena-MNS tie-up derails BJP: চমকপ্রদ ছবি এবার মহারাষ্ট্রের কল্যাণ-ডোম্বিভলিতে! এ যেন সুমধুর প্রতিশোধ! সরকারে জোটসঙ্গী, কিন্তু এখানে ছিটকে দিল বিজেপিকেই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতির পাশাখেলা বোধহয় একেই বলে! সেই মহাভারতের সময় থেকেই হয়ে পাশাখেলা, রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। পাশাখেলা-ই ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমি... দিন গডিয়েছে,গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। তবে বর্তমান 'মহা' ভারতেও চলছে রাজনীতির সেই 'পাশাখেলা'! যার প্রমাণ মহারাষ্ট্রের পুর নির্বাচন।
মহারাষ্ট্রের পুর নির্বাচনে যেন পরতে পরতে চমক। একদিকে মহারাষ্ট্রের সরকারে ক্ষমতায় রাজ করছে বিজেপি-একনাথ শিন্ডে শিবসেনা জোট, এদিকে পুর নির্বাচনে কোথাও একনাথ শিন্ডে শিবিরকে পুরসভার ক্ষমতা দখল থেকে দূরে রাখতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সঙ্গে 'হাত মেলাচ্ছে' বিজেপি! আবার কোথাও বিজেপিকে মেয়রের দৌড় থেকে দূরে রাখতে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সঙ্গে জোট বাঁধছে একনাথ শিন্ডে শিবসেনা শিবির। এমন চমকপ্রদ ছবি এবার মহারাষ্ট্রের কল্যাণ-ডোম্বিভলিতে!
কল্যাণ-ডোম্বিভলি পুরনিগম (KDMC)-এ পুরবোর্ড গঠন করতে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একনাথ শিন্ডে শিবসেনা শিবির। যার ফলে KDMC-র মেয়র পদের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে বিজেপি। ১২২ আসন বিশিষ্ট কল্যাণ-ডোম্বিভলি পুরনিগমে বিজেপি জিতেছে ৫০ আসন। আর একনাথ শিন্ডে শিবসেনা শিবির ৫৩, MNS ৫টি আসন ও উদ্ধব ঠাকরে সেনা শিবির ১১ আসন জিতেছে। এখন মহারাষ্ট্র সরকারে শিন্ডে শিবসেনা ও বিজেপি জোটে থাকলেও, এখানে MNS-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শিন্ডে শিবির। ফলে জোটের আসন দাঁড়িয়েছে ৫৮। ছিটকে গিয়েছে বিজেপি।
উল্লেখ্য, এই ছবিটাই আবার উল্টো ছিল অম্বরনাথে। সেখানে একনাথ শিন্ডে শিবিরকে ক্ষমতা দখল থেকে দূরে কংগ্রেসের সঙ্গে 'জোট 'বাঁধে বিজেপি! যাতে অবশ্য তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। পাশাপাশি, ১২ জন কংগ্রেস কাউন্সিলরকে বরখাস্ত করে কংগ্রেস। তারপর তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেন। অম্বরনাথ পুরসভায় বোর্ড গঠনের পথ মসৃণ হয়ে যায় বিজেপির জন্য।
উল্লেখ্য, ২৮ বছরের ইতিহাস বদলে এবার পুরভোটেইমুম্বইয়ের দখল নিয়েছে বিজেপি! এশিয়ার সবচেয়ে ধনী পুরসভা, বৃহণমুম্বই পুরনিগম বা BMC-তে ঠাকরে-রাজের অবসান ঘটিয়েছে বিজেপি। BNC নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে বিজেপি। ২২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮৯টিতে জয় পেয়েছে বিজেপি। শরিক একনাথ শিন্ডে শিবসেনা পেয়েছে ২৯টি আসন। ফলে জোটের মোট আসন দাঁড়িয়েছে ১১৮। যা ম্যাজিক ফিগার ১১৪-র চেয়ে বেশি।
আর উদ্ধব সেনা–এমএনএস–এনসিপি (এসপি) জোট পেয়েছে ৭২টি আসন। যেখানে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা পেয়েছে ৬৫টি আসন। উল্লেখ্য, ২০ বছর পর এবার পুরভোটের আগে হাত মেলান ঠাকরে ব্রাদার্স। মারাঠা গর্বের জন্য হাত মেলান উদ্ধব ঠাকরে ও রাজ ঠাকরে। তবে হিন্দুত্ব বনাম মারাঠি পরিচয়ের লড়াইয়ে বিজেপির হিন্দুত্ববাদেরই জয় হয়। ফল প্রকাশের পর দেখা যায় হালে পানি পায়নি রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা।
আরও পড়ুন, 8th Pay Commission: বাড়ছে ২০,৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৪,৬৫,০০০ টাকা! কত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন? অষ্টম পে কমিশনের বড় আপডেট...
আরও পড়ুন, Budget 2026 Expectations: সস্তায় 'আপনা ঘর' এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)