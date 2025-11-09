Dead Man returns home: বাড়ির উঠোনে বসে হাসছে 'মৃত ছেলে!' একমাত্র সন্তানকে কবর দিয়ে এসেই শোকার্ত মা-বাবাও...

Dead Man returns home: বাড়ির উঠোনে বসে হাসছে 'মৃত ছেলে!' একমাত্র সন্তানকে কবর দিয়ে এসেই শোকার্ত মা-বাবাও...
Chhattisgarh Dead son returns: গত শনিবার মানপুর এলাকার একটি কুয়োয় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে আশপাশের এলাকায় খোঁজখবর চালায় পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলের শেষকৃত্য সেরে বাড়ি ফিরছিল মা-বাবা। ফিরে এসে তাঁরা 'মৃত ছেলেকে' বাড়ির উঠোনে বসে হাসতে দেখেন। বাড়ির উঠোনে দিব্যি বসে রয়েছেন ‘মৃত’। পা দোলাচ্ছেন হাসতে হাসতে। ছত্তিসগঢ়ের সুরজপুরে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে। এক যুবককে মৃত ভেবে কবর দেওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা যখন বাড়ি ফেরেন, তখন তারা তাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেন। তারা স্তম্ভিত হয়ে যান। স্থানীয়রাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনা এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুরজপুরের চন্দ্রপুরের বাসিন্দা ওই যুবকের নাম পুরুষোত্তম। সেখানকার পুলিস সুপার সন্তোষ মাহাতো জানিয়েছেন, গত শনিবার মানপুর এলাকার একটি কুয়োয় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে আশপাশের এলাকায় খোঁজখবর চালায় পুলিস। পুরুষোত্তম দু’দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। তাই মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে দৌড়ে যান তাঁর পরিবারের সদস্যেরা। মৃতদেহটি পুরুষোত্তমের বলে শনাক্ত করেন তাঁরা। এর পর পুলিস একটি মামলা দায়ের করে মৃতদেহটি পুরুষোত্তমের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে শেষকৃত্যও হয়। কিন্তু তার পরেই ওই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।
সুরজপুরের পুলিস সুপার জানান, পুরুষোত্তমের পরিবার যখন শেষকৃত্য সম্পন্ন করছিল, তখন তাদের এক আত্মীয় সেখানে এসে খবর দেন যে, পুরুষোত্তম বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন এবং তিনি বাড়িতেই আছেন। এই খবর শুনে যুবকের পরিবার হতবাক হয়ে যায়। তাঁরা তড়িঘড়ি বাড়িতে ছুটে যান এবং দেখেন যে সত্যিই পুরুষোত্তম উঠোনে বসে আছেন। শোকার্ত পরিবারে একইসঙ্গে আনন্দ এবং বিস্ময় ভরে ওঠে।
এলাকার একটি কুয়ো থেকে শনিবার অজ্ঞাত এক মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তদন্তের ওই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করে পুলিস।
এই অদ্ভুত ঘটনা পুরুষোত্তমের পরিবারের জন্য আনন্দের হলেও, পুলিসের কাছে এটি একটি রহস্যে তৈরি করেছে।
প্রশ্ন উঠেছে: কার শেষকৃত্য পুরুষোত্তম ভেবে ভুল করে সম্পন্ন করা হল? পুলিস জানিয়েছে যে মৃত ব্যক্তির পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। জানা গেছে, বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য মৃতদেহটি কবর থেকে তুলে আনা হতে পারে (ময়নাতদন্তের জন্য)।
