বিদেশ থেকে ফিরতেই বড় নাটক: 'দাগি' ভাইপোকে সরিয়ে আরেক ভাইপোকে কাছে টেনে নিলেন দলনেত্রী, দিলেন বিরাট পদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে বহুজন সমাজ পার্টিতে (BSP) বড় রদবদল। সাংগঠনিক ও পারিবারিক সমীকরণ বদল করলেন দলনেত্রী মায়াবতী। বড় ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল ও সমস্ত পদ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়ার পর, এবার তাঁর ছোট ভাই ঈশান আনন্দকে দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ‘জাতীয় সমন্বয়ক’ (National Coordinator) হিসেবে নিযুক্ত করলেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। লখনউয়ে দলের সদর দফতরে বিএসপির সর্বভারতীয় পর্যালোচনা বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।
মায়াবতীর ছোট ভাই তথা বিএসপির জাতীয় সহ-সভাপতি আনন্দ কুমারের ছোট ছেলে হলেন ২৭ বছর বয়সী ঈশান আনন্দ। আইনের স্নাতকোত্তর (LLM) ঈশান লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টার থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। বৈঠকে বাবার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঈশান, তবে দলের সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া আকাশ আনন্দ বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন।
দায়িত্ব পাওয়ার পর ঈশান বাবাসাহেব বিআর আম্বেদকর ও দলের প্রতিষ্ঠাতা কাঁসি রামের আদর্শ স্মরণ করে বলেন, মায়াবতীর প্রদর্শিত পথেই তিনি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করবেন এবং কর্মীদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন।
এর আগে গত কয়েক সপ্তাহে বিএসপির অন্দরে একের পর এক নাটকীয় মোড় দেখা গিয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে মায়াবতী রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত আকাশ আনন্দকে শীর্ষ পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। দলনেত্রীর যুক্তি ছিল, আকাশে রাজনৈতিক পরিপক্বতার অভাব রয়েছে এবং তিনি তাঁর শ্বশুর তথা দল থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন সাংসদ অশোক সিদ্ধার্থের প্রভাবে কাজ করছেন। পরবর্তীতে আকাশকে দল থেকে "সম্পূর্ণ মুক্ত" করে দেন তিনি।
এমনকি কিছু দিন আগেও মায়াবতী দাবি করেছিলেন যে আনন্দ কুমারের কোনও ছেলেকেই আর দলের পদে রাখা হবে না এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের বোন দীপিকা আনন্দকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থান থেকেও দ্রুত সরে এসে শেষ পর্যন্ত আকাশ ও দীপিকা দু’জনকেই রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে ছোট ভাই ঈশানকে জাতীয় রাজনীতির সামনে নিয়ে এলেন মায়াবতী।
সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দল পরিচালনায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত মুখ হিসেবে ঈশান আনন্দকে শীর্ষ নেতৃত্বে নিয়ে আসার এই সিদ্ধান্ত উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলে গভীর তাৎপর্য তৈরি করেছে। আকাশ আনন্দের বিদায় ও ঈশানের এই উত্থান মায়াবতীর দল পরিচালনায় তাঁর কড়া অবস্থানকেই ফের স্পষ্ট করল।
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