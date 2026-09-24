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বিদেশ থেকে ফিরতেই বড় নাটক: 'দাগি' ভাইপোকে সরিয়ে আরেক ভাইপোকে কাছে টেনে নিলেন দলনেত্রী, দিলেন বিরাট পদ

BSP Mayawati freed nephew Akash Anand: মায়াবতীর ছোট ভাই তথা বিএসপির জাতীয় সহ-সভাপতি আনন্দ কুমারের ছোট ছেলে হলেন ২৭ বছর বয়সী ঈশান আনন্দ। আইনের স্নাতকোত্তর (LLM)  ঈশান লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টার থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:01 PM IST
বিদেশ থেকে ফিরতেই বড় নাটক: 'দাগি' ভাইপোকে সরিয়ে আরেক ভাইপোকে কাছে টেনে নিলেন দলনেত্রী, দিলেন বিরাট পদ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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