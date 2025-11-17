English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lalu Yadav Family: রোহিণীকে 'জুতোপেটা' তেজস্বীর! আরও তিন বোন ছাড়ল বাড়ি, লালুর ঘরে দ্রোহকাল...

RJD family feud: রোহিণীর পর এবার লালু যাদবের আর তিন কন্যা ছাড়লেন বাড়ি। যাদব পরিবারের ফাটল যেন আরও চওড়া হচ্ছে। নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ার পর পরিবারও যেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 17, 2025, 02:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে এখন রাজনৈতিক চর্চার থেকে বেশি লালু যাদবের ফ্যামিলি ড্রামা-ই লাইমলাইটে। দিদি-ভাইয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। নির্বাচনে ভরাডুবির পর আরজেডি সুপ্রিমো লালু যাদবের মেয়ে রোহিণী যাদব রাজনীতি ও পরিবার ত্যাগ দুই-ই ত্যাগ করেন। এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী করেন ভাই তেজস্বী যাদব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ, আরজেডি সাংসদ সঞ্জয় যাদবকে।

রোহিণীর পর এবার লালু যাদবের আরও তিন মেয়ে তিন মেয়ে, রাজলক্ষ্মী, রাগিনী এবং চন্দাও তাদের সন্তানদের নিয়ে পটনা ছেড়ে দিল্লি চলে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, রোহিণী-তেজস্বীর সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হওয়ায় তিন বোন মানসিকভাবে বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাই তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দিল্লি চলে যান।

রোহিণীর বিস্ফোরক অভিযোগ:
পরিবারের ভিতরের সংঘাত শুরু হয় যখন রোহিনী আচার্য নির্বাচনের ফলাফলের পর কার্যত ফেটে পড়েন। এবং তিনি রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয়, পরিবারকেও তিনি ত্যাগ করেন। রোহিণী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন যে, তাঁকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এবং তাঁর দিকে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করা হয়। এই অভিযোগ তোলেন ভাই তেজস্বী যাদব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ আরজেডি সাংসদ সঞ্জয় যাদবের বিরুদ্ধে।

তিনি লিখেছেন, তাঁকে 'পরিবার থেকে আলাদা করা হয়েছে। তার বাবা-মা 'কাঁদছে'। শুধু তাই নয়, লালু যাদবকে কিডনি দেওয়ার পরে 'কোটি টাকা নেওয়ার' অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁকে ভাই তেজস্বী এবং তাঁর সহযোগীরা নোংরা কদর্য ভাষায় বলেন যে, রোহিণী কোটি কোটি টাকা আর বিহার ভোটের টিকিটের বিনিময়ে লালু প্রসাদ যাদবকে কিডনি দিয়েছিল। সেই কিডনি ছিল খারাপ ও নোংরা, তাই সে তাঁর বাবাকে দিয়ে দিয়েছিল। রোহিণী সামাজিক মাধ্যমে জানান যে, তাঁর বাবা তাঁর কাছে ভগবান তুল্য। তাই বাবাকে বাঁচাতে তিনি যা খুশি করতে পারেন। আর তাই তাঁর তিন ছেলেমেয়ে, স্বামী, শ্বশুরবাড়ি কারও অনুমতি ছাড়াই এত অল্প বয়সে বাবাকে কিডনি দিয়েছেন। আর তাঁর পরিবর্তে তাঁকে বাড়িতে এই হেনস্থা-অপমান আর গঞ্জনা সইতে হয়েছে। 

রোহিণীর দাবি, শুক্রবার রাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে তাঁর দিকে 'চটি তুলেও মারা হয়'! নিজের অভিমান-ক্ষোভে উগরে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'গতকাল এক মেয়ে, বোন, স্ত্রী আর মা-কে অপমান করা হয়েছে। ঘৃণ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া হয়েছে। আমার দিকে জুতো দিয়ে মারার ভঙ্গি করা হয়। আত্মসম্মান বা সত্যের সঙ্গে আপোস করিনি, তার দাম দিলাম। আমাকে হেয় করা হল।'

তিনি আরও লেখেন, 'কাঁদতে থাকা বাবা-মাকে রেখে যেতে হয়েছে। আমার ঘর, অধিকার, সম্মান সব কেড়ে অনাথ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' নিজের পোস্টের শেষে রোহিণীর আক্ষেপ, 'কোনও বাড়িতে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে বা বোন না থাকে।'

তেজ প্রতাপের ক্ষোভ:
রোহিনীর অভিযোগে তাঁর বড় ভাই তেজ প্রতাপ যাদবের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে, যিনি এ বছর আগে পার্টি ও পরিবার উভয় থেকেই বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।
তেজ প্রতাপ জংশক্তি জনতা দলের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি শক্তিশালী বার্তা পোস্ট করেন, যেখানে তিনি বলেন এই ঘটনায় তাঁর 'হৃদয় কেঁপে উঠেছে।' তিনি জানান যে তিনি নিজের বিরুদ্ধে অনেক আক্রমণ সহ্য করেছেন, কিন্তু তাঁর বোনের সম্মানহানি 'অসহ্য।

পরিবারের প্রেক্ষাপট

লালু প্রসাদ যাদব এবং রাবড়ী দেবীর সাত মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। তাদের সন্তানরা হল- মিসা ভারতী, রোহিণী আচার্য, চন্দা সিং, রাগিনী যাদব, হেমা যাদব, অনুষ্কা রাও (ধন্নু) এবং রাজলক্ষ্মী। ছেলেরা হল তেজ প্রতাপ যাদব এবং তেজস্বী যাদব।

