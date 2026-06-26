/সরাতেই হবে পথকুকুর! সুপ্রিম নির্দেশের পরই কেন্দ্রের বিরাট নির্দেশ মন্ত্রকে মন্ত্রকে- কী করতে বলল সরকার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরাতেই হবে পথকুকুর! সুপ্রিম নির্দেশের পরই, পথকুকুর নিয়ে মন্ত্রকে মন্ত্রকে নির্দেশ পাঠাল কেন্দ্রীয় সরকার। সমস্ত হাসপাতাল ও স্টেশন চত্বর পথকুকুর মুক্ত করতে হবে। সমস্ত মন্ত্রক ও তাদের অধীনস্থ বিভাগগুলিকে তাদের আওতাধীন হাসপাতাল, রেলস্টেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি অফিসের চত্বর সম্পূর্ণভাবে কুকুর মুক্ত করতে হবে। এই মর্মে মন্ত্রকে মন্ত্রকে নির্দেশ দিল সরকার।
কুকুরের কামড়ে জখমের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ার পরই শীর্ষ আদালত পথকুকুরদের নিয়ে কড়া নির্দেশ জারি করে। আদালতের সেই নির্দেশ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সব স্তরে কঠোর পদক্ষেপ নিতে কয়েক দফা নির্দেশ জারি করেছে।
কী বলা হয়েছে নির্দেশে?
১) পাঁচিল, বেড়া বা গেট দিয়ে যেকোনও প্রতিষ্ঠানের চত্বর সুরক্ষিত করতে হবে। যাতে ক্যাম্পাসের মধ্যে কুকুর ঢুকতে না পারে।
২) ক্যাম্পাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাঙ্গণে যাতে কুকুর ঢুকতে ও বসবাস করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করবে।
৩) নোডাল অফিসার যে বিবরণ দেবেন তা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে ও সংশ্লিষ্ট পুর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
৪) রেল, প্রতিরক্ষা, শ্রম, কয়লা, খনি, ইস্পাত এবং বিদ্যুৎ-এর মতো মন্ত্রকের অধীনস্থ হাসপাতাল ও হেল্থ সেন্টারগুলোতে অ্যান্টি-রেবিস ভ্যাকসিন (ARV - জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা) এবং অ্যান্টি-রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন (RIG) সহজলভ্য রাখতে হবে।
৫) স্কুল এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও কর্মীদের কুকুরের কামড়ের পর প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতামূলক সেশন আয়োজন করতে হবে।
৬) স্টেডিয়াম এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্সগুলো তাদের চত্বরের মধ্যে কুকুরের ঢোকা আটকাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কর্মী ও গ্রাউন্ড স্টাফ মোতায়েন করবে।
৭) রেল কর্তৃপক্ষও স্টেশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিস চত্বরে কুকুর যাতে ঢুকতে ও বসবাস করতে না পারে তা নিশ্চিত করবে।
৮) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যাতে ডাস্টবিনে কোনও খাবার না থাকে। অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট খাবারের টানেও কুকুর না আসে।
৯) ঠিকঠাক নিরাপদ পরিবেশ আছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে প্রতি তিন মাসে পরিদর্শন করতে হবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
নির্দেশ পালন ও রিপোর্ট জমা দেওয়ার বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি মন্ত্রককে জয়েন্ট সেক্রেটারি পদমর্যাদার সম মর্যাদার কাউকে 'সিঙ্গল পয়েন্ট অব কন্টাক্ট' মনোনীত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৫-এর ৭ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট পথকুকুর নিয়ে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে পথকুকুর নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে।
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