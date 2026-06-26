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সরাতেই হবে পথকুকুর! সুপ্রিম নির্দেশের পরই কেন্দ্রের বিরাট নির্দেশ মন্ত্রকে মন্ত্রকে- কী করতে বলল সরকার?

Stray dogs: কুকুরের কামড়ে জখমের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ার পরই শীর্ষ আদালত পথকুকুরদের নিয়ে কড়া নির্দেশ জারি করে। আদালতের সেই নির্দেশ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সব স্তরে কঠোর পদক্ষেপ নিতে কয়েক দফা নির্দেশ জারি করেছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 26, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:57 PM IST
সরাতেই হবে পথকুকুর! সুপ্রিম নির্দেশের পরই কেন্দ্রের বিরাট নির্দেশ মন্ত্রকে মন্ত্রকে- কী করতে বলল সরকার?
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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