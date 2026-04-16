English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Infosys Pune: মহিলা কর্মীদের সঙ্গে অভব্যতা, TCS-এর পর এবার ইনফোসিস পুনে হেনস্থার অভিযোগে তোলপাড়

Infosys Pune harassment allegations: ইনফোসিস পুনের BPM ইউনিট ঘিরে বিতর্ক। আইটি সেক্টরে কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।  পুনে ইনফোসিস অফিসে কর্মীদের সঙ্গে অনুপযুক্ত আচরণের অভিযোগ। কড়া বিবৃতি ইনফোসিসের তরফে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 16, 2026, 02:28 PM IST
নাসিক টিসিএসের পর এবার বিতর্কে পুনে ইনফোসিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস-এর পর এবার ইনফোসিস। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ। ইনফোসিস পুনে এবার হেনস্থার অভিযোগে তোলপাড়। ইনফোসিস পুনে ইউনিতে হেনস্থার অভিযোগ কর্মীর।   

Add Zee News as a Preferred Source

TCS-এর পর ইনফোসিস

ইনফোসিস পুনে ইউনিটে হেনস্থার অভিযোগ সামনে আসার পরই কোম্পানি তার ‘জিরো টলারেন্স’ অবস্থান ব্যক্ত করেছে। টিসিএস-এর পর এবার ইনফোসিস পুনের BPM ইউনিট ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছে। পুনে ইনফোসিসের BPM ইউনিটে হেনস্থার অভিযোগ সামনে আসতেই, কম্পানি কর্মক্ষেত্রে অনিয়মের বিরুদ্ধে তাদের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি জোরের সঙ্গে জানিয়েছে।

বিতর্কে BPM ইউনিট

নাসিকের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এ যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের ঘটনার পর থেকেই আইটি সেক্টরে কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে কিছু পোস্ট। যেখানে পুনে ইনফোসিস অফিসে কর্মীদের সঙ্গে অনুপযুক্ত আচরণের অভিযোগ তোলা হয়। বিষয়টি দ্রুত নজরে আসে কর্তৃপক্ষের। একইসঙ্গে সব মহল-ই সেই পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া জানায়।

মহিলা কর্মীদের হেনস্থার অভিযোগ
 
সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে পুনের BPM ইউনিটে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে হেনস্থার অভিযোগ তোলা হয়। একটি পোস্টে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতাদের ট্যাগ করা হলে রাজ্যের মন্ত্রী নীতেশ রানে বিষয়টি ‘নোট করা হয়েছে’ বলেও কমেন্টে জানান। এরপরই তোলপাড় পড়ে যায় সব মহলে। জোর চর্চা শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তেই ইনফোসিসের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়। যেখানে কর্তৃপক্ষ ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা জানায়।

ইনফোসিসের বিবৃতি

ইনফোসিসের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়, তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ওঠা অভিযোগগুলি সম্পর্কে অবগত এবং যে কোনও ধরনের হেনস্থা বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি রয়েছে। কোম্পানির তরফে আরও দাবি করা হয়েছে যে, প্রযোজ্য আইন মেনে সমস্ত অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট নীতি মেনে একটি স্বাধীন কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করা হচ্ছে। একইসঙ্গে যে কোনও অব্যবস্থায় কর্মীদের অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে ‘স্পিক-আপ’ সংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। ইনফোসিসের তরফে বলা হয়, তারা সবসময় একটি নিরাপদ ও  সম্মানজনক কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

টিসিএসের পর এবার ইনফোসিসের মতো বড় আইটি কম্পানিতে হেনস্থার অভিযোগ ওঠায় আইটি শিল্পে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইনফোসিস ও টিসিএস, উভয়ই জিরো টলারেন্স নীতির কথা বললেও, এই ঘটনাগুলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সব মহলেই আলোড়ন তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে কর্পোরেট দায়বদ্ধতা এবং আইটি কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোম্পানি ও নিয়ন্ত্রকদের ওপর চাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Infosys PuneInfosysPuneIT workers harassment allegationsTCS
পরবর্তী
