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Shiv Sena UBT split: দিল্লিতে ‘অপারেশন টাইগার’! তৃণমূলের পর এবার উদ্ধব সেনা? মোদী সরকারের ‘নম্বর গেম’ তুঙ্গে

Current Strength of NDA, BJP and Opposition: লোকসভার ৯ জন এমপির মধ্যে ৫ জনই ‘মাতোশ্রী’র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এড়িয়ে চলায় এই জল্পনা তীব্র হয়েছে। দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াতে ৬ জন এমপি একনাথ শিন্ডের শিবিরে যোগ দিলে, লোকসভায় এনডিএ-র শক্তি আরও বাড়বে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 17, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:11 PM IST
Shiv Sena UBT split: দিল্লিতে ‘অপারেশন টাইগার’! তৃণমূলের পর এবার উদ্ধব সেনা? মোদী সরকারের ‘নম্বর গেম’ তুঙ্গে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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