Agniveer Dies During Training: মাত্র ক'মাস আগে সেনাবাহিনীতে যোগ, প্রশিক্ষণের সময়ে দৌড়তে দৌড়তেই... অবিশ্বাস্য!

Agniveer Dies Of Heart Attack During Training: মাত্র চার মাস আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের ২৫ বছর বয়সী এক অগ্নিবীর। প্রশিক্ষণ চলাকালীন দৌড়ের সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। সকলে ছুটে যান তাঁর কাছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 20, 2025, 07:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল একটা স্বপ্নের যাত্রা। মাত্র চার মাস আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের ২৫ বছর বয়সী এক অগ্নিবীর (Agniveer)। প্রশিক্ষণ চলাকালীন দৌড়ের সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। সকলে ছুটে যান তাঁর কাছে।

উত্তর প্রদেশের অগ্নিবীর

উত্তর প্রদেশের শামলি জেলার ২৫ বছর বয়সী এক অগ্নিবীর মারা গেলেন মধ্য প্রদেশের সাগর শহরে প্রশিক্ষণের সময় সোমবার হঠাৎ মারা গেছেন। এই সৈনিকের নাম নীতিন প্রজাপতি, যিনি কাইরানার উঁচাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মাত্র চার মাস আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

মা-দিদিমা

তবে, এই নিজের এই চরম ব্যক্তিগত ক্ষতির মধ্যেও নীতিনের মায়ের ধৈর্য ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামবাসীরা জানান, তিনি কান্নাকাটি করেননি, বরং অন্যদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, আমার ছেলে শহিদ হয়েছে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। নীতিনের দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশোনা করিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার জীবন কেড়ে নিল!

কী হয় নীতিনের?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণ চলাকালীন একটি দৌড়ের সময় নীতিন হঠাৎই পড়ে যান। তার সহ-প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসেন। কিন্তু যখন তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, ততক্ষণে তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর তাঁর পরিবারে জানানো হয়। তাঁর পরিবার এবং তাঁর গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু

সতীশ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র নীতিনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করা। তাঁর বাবা ভাড়ায় ট্রাক্টর চালিয়ে কোনও ক্রমে সংসার চালান। তাঁর মা প্রীতি জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। নীতিনের ছোট ভাই শিবম দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। তাঁর একটি ছোট বোনও আছে। আত্মীয়রা জানান, নীতিন অবিবাহিত ছিলেন এবং দেশের সামরিক বিভাগে চাকরি করার মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিবার আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীকে গর্বিত করার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর খুড়তুতো ভাই অঙ্কিত প্রজাপতি জানিয়েছেন, সোমবার সকালে সেনাবাহিনী থেকে একটি ফোন পেয়ে তাদের পরিবার এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর জানতে পারে।

শেষবিদায়

বুধবার সকালে নীতিনের মরদেহ পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁর গ্রামে আনা হয়। যখন শবযাত্রা উঁচাগাঁও গ্রামে প্রবেশ করে, তখন 'ভারত মাতা কি জয়' এবং 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে পুরো গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে।

