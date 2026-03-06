English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Agra Crime: Ex লিভ-ইন সঙ্গিনীর সঙ্গে বিছানায় এলোমেলো, মোবাইল থেকে VDO ডিলিটে নারাজ চাঁদকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল... হাড়হিম হত্যালীলা...

Agra Autorickshaw driver set ablaze: এই ঘটনাটি বর্তমান সমাজের এক অন্ধকার দিককে ফুটিয়ে তুলেছে। ব্যক্তিগত ছবি বা ‘রিভেঞ্জ পর্ন’ (Revenge Porn) কী ভাবে একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, এটি তার এক ভয়াবহ উদাহরণ। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 6, 2026, 01:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে এক চরম অমানবিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। পুরনো সম্পর্কের ‘অন্তরঙ্গ ছবি’ বা ব্যক্তিগত মুহূর্তকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এক তরুণ অটোচালককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। নিহতের পরিবার এখন দোষীদের কঠোর শাস্তি ও ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট:

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহতের নাম চাঁদ আলিয়াস সাদ্দাম। তিনি পেশায় একজন অটোচালক ছিলেন। অভিযোগ উঠেছে যে, চাঁদের সঙ্গে এক তরুণীর পূর্ব সম্পর্কের জেরে কিছু ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো অভিযুক্ত পক্ষের হাতে ছিল। সেই ছবিগুলো কেন্দ্র করেই দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। অভিযোগ, অভিযুক্তরা আকাশকে ব্ল্যাকমেইল করছিল অথবা সেই ছবিগুলোর সূত্র ধরে তাকে চরম শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড:

ঘটনার দিন আকাশ যখন তার প্রতিদিনের কাজ সেরে ফিরছিলেন,তখন অভিযুক্তরা তাকে ঘিরে ধরে দৌরেথার বিলাসগঞ্জের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা চাঁদের গায়ে দাহ্য পদার্থ (সম্ভবত পেট্রোল) ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা চাঁদকে বাঁচানোর কোনও সুযোগ না দিয়েই ঘাতকরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শরীরের সিংহভাগ পুড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

পরিবারের অভিযোগ ও পুলিসের ভূমিকা:

আকাশের পরিবারের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তাদের অভিযোগ, ওই তরুণীর পরিবার বা তার বর্তমান ঘনিষ্টরা এই ঘটনার পেছনে দায়ী। চাঁদকে দীর্ঘদিন ধরে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলেও তারা জানান। হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সময় নিহত ওই অটোচালক জবানবন্দি দিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি পরিবারের,যেখানে তিনি তাঁকে পুড়িয়ে মারার জন্য দায়ীদের নাম উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে নিহতের পরিবার পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ,পুলিস শুরুতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। এখন ছেলের অকাল মৃত্যুতে ভেঙে পড়া ওই পরিবার উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচারের আর্জি জানিয়েছে।

সাইবার ক্রাইম:

এই ঘটনাটি বর্তমান সমাজের এক অন্ধকার দিককে ফুটিয়ে তুলেছে। ব্যক্তিগত ছবি বা ‘রিভেঞ্জ পর্ন’ (Revenge Porn) কী ভাবে একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, এটি তার এক ভয়াবহ উদাহরণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসির সুরক্ষা কতটা জরুরি, তা এই ঘটনাটি আবার মনে করিয়ে দিল। ছবি ফাঁসের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা বা তার জেরে এমন নৃশংস হিংসা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

বর্তমান পরিস্থিতি:

আগ্রা পুলিস এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস জানিয়েছে,অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া বা ফোনের রেকর্ডিং খতিয়ে দেখা হচ্ছে যাতে ঘটনার মূল কারণটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

একজন সাধারণ অটোচালকের এমন মর্মান্তিক পরিণতি গোটা আগ্রাবাসীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সামান্য বিবাদ বা পুরোনো সম্পর্কের তিক্ততা থেকে মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কতটা দ্রুততার সাথে এই ঘটনার কিনারা করে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে। আকাশের পরিবার কেবল ন্যায়বিচারের আশায় দিন গুনছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
AGRA CRIMEuttar pradesh crimeAgra Murder CaseAutorickshaw Driver MurderUP Police InvestigationIndia crime newsRelationship DisputeBrutal KillingFamily Seeks JusticeAgra Latest NewsCrime in Uttar PradeshShocking Crime IndiaLaw and orderViolence Over Personal Photos.
