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শনিবারের ভরদুপুরে সাক্ষাত্‍ যমদূত: হঠাত্‍ ঝলসে উঠল আলো, বীধ্বংসী আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত ৮ তাজা প্রাণ-- দলাপাকানো দেহ

Ahmedabad firecrackers factory fire: স্থানীয় পুলিস ও দমকল বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, আমদাবাদের একটি জনবহুল এলাকায় ওই বাজি কারখানায় শনিবার দুপুরে যখন শ্রমিকরা কাজ করছিলেন, ঠিক তখনই আচমকা একটি বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 18, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:07 PM IST
শনিবারের ভরদুপুরে সাক্ষাত্‍ যমদূত: হঠাত্‍ ঝলসে উঠল আলো, বীধ্বংসী আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত ৮ তাজা প্রাণ-- দলাপাকানো দেহ
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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