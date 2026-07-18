/শনিবারের ভরদুপুরে সাক্ষাত্‍ যমদূত: হঠাত্‍ ঝলসে উঠল আলো, বীধ্বংসী আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত ৮ তাজা প্রাণ-- দলাপাকানো দেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাটের অমদাবাদ শহরে অবৈধ বাজি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অন্তত ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে পুরো কারখানাটিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং আশেপাশে থাকা বেশ কয়েকটি বাড়ি ও দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনের কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে।
ঘটনার বিবরণ
স্থানীয় পুলিস ও দমকল বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, আমদাবাদের একটি জনবহুল এলাকায় ওই বাজি কারখানায় শনিবার দুপুরে যখন শ্রমিকরা কাজ করছিলেন, ঠিক তখনই আচমকা একটি বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। বারুদ ও দাহ্য পদার্থের মজুত থাকায় আগুন চোখের পলকে কারখানার প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ে। ভেতরে থাকা শ্রমিকরা বাইরে বেরোনোর সুযোগ পাওয়ার আগেই চারদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এবং একের পর এক বাজি ফাটতে শুরু করে।
খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৭টি ইঞ্জিন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল। তবে কারখানার ভেতরে ক্রমাগত বাজি ফাটতে থাকায় এবং ঘন বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ধারকারীদের ভেতরে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হয়। দমকল কর্মীরা জানলা ও দেওয়াল ভেঙে ভেতরে আটকে পড়া মানুষদের বের করার কাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থল থেকে ৮ জনের দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের শরীর এতটাই ঝলসে গেছে যে পরিচয় শনাক্ত করতে ডিএনএ (DNA) পরীক্ষার সাহায্য নিতে হতে পারে।
আহতদের পরিস্থিতি
দুর্ঘটনায় আহত ৫ জনকে উদ্ধার করে দ্রুত আমদাবাদের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের প্রত্যেকেরই শরীরের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পুড়ে গেছে এবং তাদের শ্বাসনালীতে বিষাক্ত ধোঁয়া ঢুকে যাওয়ায় পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাদের আইসিইউ (ICU)-তে রেখে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
তদন্ত ও গাফিলতির অভিযোগ
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিসের অনুমান, শর্ট সার্কিট অথবা বারুদ মিশ্রণের সময় অসাবধানতাবশত কোনো স্ফুলিঙ্গ থেকে এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হলো, আবাসিক এলাকায় এত বড় একটি বাজি কারখানা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কোনো রকম অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা ছাড়াই চালানো হচ্ছিল। কারখানায় আপদকালীন পরিস্থিতিতে বাইরে বেরোনোর কোনো বিকল্প রাস্তাও (Emergency Exit) ছিল না।
অমদাবাদের পুলিস কমিশনার জানিয়েছেন, কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে অবহেলা ও বেআইনিভাবে বিস্ফোরক মজুত রাখার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই কারখানার মালিক ও ম্যানেজার পলাতক, তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।
প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া
এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের বিনামূল্যে সর্বোত্তম চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘটনার পর পুরো আহমেদাবাদ জেলা জুড়ে থাকা অন্যান্য বাজি কারখানাগুলোতেও জরুরি ভিত্তিতে নিরাপত্তা তল্লাশি ও লাইসেন্স পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।
উৎসবের মরশুমের আগে বাজি কারখানাগুলোতে এই ধরনের দুর্ঘটনা ভারতে নতুন নয়। প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে আবাসিক এলাকায় গজিয়ে ওঠা এই সব মরণফাঁদ যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, আহমেদাবাদের এই ঘটনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভবিষ্যতে যাতে এমন মূল্যবান প্রাণ আর না হারায়, তার জন্য কড়া আইনি পদক্ষেপ ও নিয়মিত নজরদারি অত্যন্ত জরুরি।
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