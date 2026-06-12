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Ahmedabad Plane crash: 'আমি প্লেনের ভিডিয়ো করলেই, তা ভেঙে পড়তে পারে!' এরোপ্লেন বয়ের চোখেমুখে এখনও সেই বীভৎস দৃশ্য দেখার আতঙ্ক

Air India witness Aeroplane boy Aryan Asari haunts: ১৮ বছর বয়সী আরিয়ান আসারি-ই ২০২৫-এর অভিশপ্ত ১২ জুন টেক অফ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়া AI-১৭১ বিমানের প্রথম ভিডিয়ো করেছিল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 12, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:39 PM IST
Ahmedabad Plane crash: 'আমি প্লেনের ভিডিয়ো করলেই, তা ভেঙে পড়তে পারে!' এরোপ্লেন বয়ের চোখেমুখে এখনও সেই বীভৎস দৃশ্য দেখার আতঙ্ক
Image Credit: এরোপ্লেন বয় আরিয়ান আসারি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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'আমি প্লেনের ভিডিয়ো করলেই, তা ভেঙে পড়তে পারে!' এরোপ্লেন বয়ের চোখেমুখে এখনও আতঙ্ক
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