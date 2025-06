Ahmedabad Plane Crash Survivor: কাছা পরে ভাইয়ের শেষকৃত্যে রমেশ! কফিন কাঁধে অভিশপ্ত বিমানের একমাত্র জীবিত যাত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিশপ্ত বিমানে (Air India crash) একইসঙ্গে সওয়ার হয়েছিলেন দুই ভাই। একজন ফিরলেন আর একজনের ফেরা হল না। ২৪১ জনের সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে সে। আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরা সেই বিশ্বাসকুমার রমেশকে (Ramesh Vishwas Kumar) দেখা গেল ভাই অজয়ের শেষকৃত্যে। হাসপাতাল থেকে ফিরে ভেজা চোখে কাছা পরে ভাইয়েকর কফিন কাঁধে রমেশ। ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিয়ো।

#WATCH | Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight

Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK. pic.twitter.com/fSAsCNwGz5

— ANI (@ANI) June 18, 2025