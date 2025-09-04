English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ahmedabad Shocker: ক্লাস টেনের 'দাদা'র পেটে পেপার কাটার বিঁধিয়ে দেয় এইটের ছাত্র! ৭ মিনিট ধরে... চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে রক্ত... ফাঁস পড়ুয়া খুনের হাড়হিম CCTV ফুটেজ...

Ahmedabad school student stab with paper cutter CCTV footage: পুলিসের হাতে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ। যেখানে হামলার পর কী ঘটে, তা স্পষ্ট উঠে এসেছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে... প্রায় ৭ মিনিট ধরে নয়ন...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 4, 2025, 05:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের মধ্যে দুজনের ঝগড়া! আর সেই ঝগড়ারই পরিণতি হল মর্মান্তিক ভয়ংকর! অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া কাগজ কাটার ছুরি দিয়ে মেরে খুন-ই করে ফেলল দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে। মৃতের নাম নয়ন। ধারালো পেপার কাটার দিয়ে নয়নের পেটে আঘাত করে করে অষ্টম শ্রেণির ওই পড়ুয়া। যার কেরে নয়ন নামে ওই পড়ুয়ার শিরায় গুরুতর আঘাত লাগে। গভীর ক্ষত তৈরি হয়। শিরা কেটে গিয়ে সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়তে থাকে। ফলে অস্ত্রোপচারেরও আর বাঁচানো যায়নি তাঁকে। মারা যায় দশম শ্রেণির পড়ুয়া নয়ন।

সিসিটিভি ফুটেজে শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো...

চরম মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে আমদাবাদের সেভেন্থ ডে স্কুলে। এই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। পুলিসের হাতে এসেছে স্কুলের একটি সিসিটিভি ফুটেজ। যে ফুটেজে নয়নের উপর হামলার পর কী ঘটে, তা স্পষ্ট উঠে এসেছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে, নয়ন স্কুলের গেট দিয়ে পেটে হাত চেপে বেরিয়ে যাচ্ছে। খানিক পরই অভিযুক্ত পড়ুয়া তাকে আক্রমণ করে। এর ৩ মিনিট পর, ১২টা ৫৩ মিনিটে, নয়নকে আবার স্কুলের গেট দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায়। কিন্তু এই সময় যন্ত্রণায় কাতর ও  খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

এরপর ১২টা ৫৪ মিনিটে, বেশ কয়েকজন ছাত্র ও নিরাপত্তারক্ষীকে নয়নকে ঘিরে থাকতে দেখা যায়। তার মিনিট দুয়েক পর, স্কুলের তত্ত্বাবধায়কও ঘটনাস্থলে আসেন। কিন্তু কেউ-ই নয়নকে হাসপাতালে নিয়ে যায় না। প্রায় ৭ মিনিট নয়ন স্কুলের মাটিতেই শুয়ে ছিল। তার পেট থেকে ক্রমাগত চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ​​বের হচ্ছিল। এর কিছুক্ষণ পর, নয়নের মা ও অন্য এক মহিলা এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।  

এরপর বেলা ১টা ১১ মিনিটে স্কুলে অ্যাম্বুলেন্স আসে। কিন্তু ততক্ষণে নয়নের মা অন্য মহিলার সঙ্গে ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে চলে গিয়েছে। সর্দার প্যাটেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নয়নকে। হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্টে ডাক্তাররা লিখেছেন, নয়নের পেটে পাকস্থলীতে ১.৫ সেন্টিমিটার ক্ষত হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের সময় দেখা গিয়েছে যে রক্ত ​​সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি প্রধান শিরা কেটে গিয়েছিল। যার জেরেই ক্রমাগত রক্তক্ষরণের ফলে আর বাঁচানো যায়নি নয়নকে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
Ahmedabad shockerAhmedabad seventh day schoolstudent stabpaper cutteroozing bloodcctv footage
