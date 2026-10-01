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৪ বছর পর নীল ড্রাম থেকে মিলল মহিলার দেহ! তদন্তে ৩ খুনের রহস্য, গ্রেফতার দম্পতি

 Blue Drum Murder Case: পুলিসের দাবি, মাধবদাস সাধু ও তাঁর স্ত্রী উর্মিলা তিন মহিলা আত্মীয়কে খুন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক জনের দেহ সিমেন্টভর্তি নীল ড্রামে লুকিয়ে বাড়ির উঠোনে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 01, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 01:06 PM IST
৪ বছর পর নীল ড্রাম থেকে মিলল মহিলার দেহ! তদন্তে ৩ খুনের রহস্য, গ্রেফতার দম্পতি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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