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'সত্যি ভালোবাসলে গলায় দড়ি দে'! প্রেমিকের মায়ের চরম অপমানে আত্মঘাতী দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী

স্কুলের অধ্যক্ষ দুই পরিবারকে ডেকে পাঠান এবং পুরো ঘটনাটি জানান। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ছেলেটির মা। তিনি সোজা মেয়েটির বাড়ি পৌঁছে যান। অভিযোগ, সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওই নাবালিকাকে একা পেয়ে তীব্র মানসিক হেনস্থা ও অপমান করেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 16, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:07 PM IST
'সত্যি ভালোবাসলে গলায় দড়ি দে'! প্রেমিকের মায়ের চরম অপমানে আত্মঘাতী দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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