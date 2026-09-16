'সত্যি ভালোবাসলে গলায় দড়ি দে'! প্রেমিকের মায়ের চরম অপমানে আত্মঘাতী দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলের সঙ্গে প্রেম। ১৭ বছরের ছাত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার মা। আমেদাবাদের সারখেজ থেকে অভিযুক্তকে মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিস। গত ৩১ অগাস্ট নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। নিহতের বাবার অভিযোগ, ওই মহিলা তাঁদের বাড়ি গিয়ে মেয়েকে তীব্র মানসিক নির্যাতন করেন। তিনি মেয়েকে 'সত্যি ভালোবাসলে গলায় দড়ি দে' বলে উসকানি দেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিস পদক্ষেপ করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।
পুলিস ও পরিবার সূত্রে পুরো বিষয়টি জানা গিয়েছে। মৃত ছাত্রী এবং অভিযুক্ত মহিলার ছেলে সহপাঠী ছিল। তারা দুজনেই নাবালক। স্কুলে পড়ার সময়েই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফোনে নিয়মিত কথা ও মেসেজ আদান-প্রদান চলত দুজনের। প্রায় তিন-চার মাস আগে মেয়েটির পরিবার সম্পর্কের কথা জানতে পারে। তখন দুই পরিবারই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই ডাকা হয়। তাদের স্পষ্ট বলা হয়েছিল, এখন প্রেম নয়, পড়াশোনা আর ক্যারিয়ারে মন দিতে হবে।
অভিভাবকদের বোঝানোর পরেও তাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। সম্প্রতি স্কুলের খেলার মাঠে তাদের একসঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি স্কুলের প্রিন্সিপালের চোখে পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুই পরিবারের অভিভাবকদের ডেকে পাঠান। পুরো ঘটনাটি তাঁদের খুলে বলেন। এতে চরম রেগে যান ছেলেটির মা। তিনি সোজা মেয়েটির বাড়িতে চলে যান। অভিযোগ, সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে মেয়েটিকে তীব্র ভাষায় অপমান করেন তিনি।
মেয়েটির বাবার অভিযোগ অনুযায়ী, ওই মহিলা মেয়েটিকে চরম কথা শোনান। তিনি বলেন, 'তুই যদি ওকে সত্যিই ভালোবাসিস, তবে গলায় দড়ি দে।' এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেন, 'বাড়িতে কেউ না থাকলে তখন গলায় ফাঁস লাগাবি। তোর মা-বাবার দায়িত্ব আমি নেব।' এই চরম অপমানে কিশোরীটি মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। এর কিছুদিন পর, ৩১ অগাস্ট নিজের ঘরে আত্মহত্যা করে সে।
মেয়ের মৃত্যুর পর পরিবার সারখেজ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তাঁরা পুলিসের হাতে একটি অডিয়ো রেকর্ডিং তুলে দেন। সেখানে মহিলার বলা সব অপমানের কথা রেকর্ড ছিল। সঙ্গে দেওয়া হয় বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে মহিলাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছে। পুলিস সমস্ত প্রমাণ খতিয়ে দেখে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলা রুজু করে। এরপরই অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয় এবং আদালত তাঁকে জেলে পাঠায়। পুলিস ঘটনার আরও বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে।
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