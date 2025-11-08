English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Viral Video: লঙ্কাগুঁড়োর বদলে সোনা! টার্গেট মিস হতেই ২৫ সেকেন্ডে ২০ বার চড় খেল চোর...

Ahmedabad Jewellery Shop: সোনা চুরি করার জন্য দোকানদারের চোখে লঙ্কা গুড়ো ছুড়ে মারল মহিলা। কিন্তু সৌভাগ্যবশত, সেই গুড়ো দোকানদারের চোখে লাগেইনি। চুরি করতে এসে পালটা বড় বিপাকে জড়িয়ে পড়ল মহিলা নিজেই। ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 8, 2025, 01:38 PM IST
Viral Video: লঙ্কাগুঁড়োর বদলে সোনা! টার্গেট মিস হতেই ২৫ সেকেন্ডে ২০ বার চড় খেল চোর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চুরি করতে গিয়ে বড় বিপাকে খোদ চোর। ভাইরাল ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। আমদাবাদের এক সোনার দোকানে ঘটনাটি ঘটে। চুরি করার উদ্দেশ্যে দোকানে আসে এক মহিলা। কিন্তু নিজের জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:TMC Leader: দলীয় বৈঠক সেরে ফেরার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা! একের পর এক ধাক্কা, দুমড়ে-মুচড়ে গাড়ি...

আমদাবাদের রানিপ এলাকার একটি গয়নার দোকানে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ওড়না চাপা দিয়ে অভিযুক্ত মহিলা দোকানে ঢোকে। বসা মাত্রই আচমকা দোকানদারের মুখ-চোখে লঙ্কার গুড়ো ছুড়ে মারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই গুড়ো দোকানদারের মুখ-চোখে লাগেইনি।

#Fourthnattawat pic.twitter.com/rAqmVDlVpo

মুহূর্তের মধ্যে দোকানদার ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তত্‍ক্ষণাত্‍ তিনি ওই মহিলার হাত ধরে ফেলেন। এবং ২৫ সেকেন্ডে প্রায় ২০ বার থাপ্পড় মারেন। এরপর কাউন্টারের উপর উঠে তাকে দোকান থেকে বের করেন, চলতে চলতেও থাপ্পড় মারতে থাকেন। কয়েক সেকেন্ডের সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ৩ নভেম্বর দুপুর ১২:৩০-এর দিকে রানি পির বাজারের কাছে একটি সোনা ও রুপোর দোকানে ঘটে। পুলিস আসার আগেই মহিলা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

আরও পড়ুন:Jaipur School Horror: 'সহপাঠীদের কুইঙ্গিত, লাগাতার বুলিংয়েই ৪ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে আমাদের ৯ বছরের মেয়ে', বাবা-মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ...

পুলিস জানিয়েছে, দোকানদার অভিযোগ দায়ের করতে চায়নি। তবে CCTV ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মহিলার খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। আমদাবাদ পুলিস বলেছেন, 'দোকানদারের সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছে অভিযোগ নিতে, কিন্তু তিনি কোনও অভিযোগ দায়ের করতে রাজি নন। তবুও CCTV ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত চালানো হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে কলকাতায় একটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। গার্ডেনরিচে একটি তিনতলা বাড়িতে এক বৃদ্ধাকে মুখে স্প্রে করে চুরি করে বলে অভিযোগ। নগদ ৮০ হাজার টাকা ও গয়না চুরির অভিযোগ। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
AhmedabadAhmedabad jewellery shopwoman throws chilli powderjewellery store shopkeepergets slappedviral video
পরবর্তী
খবর

Jaipur School Horror: 'সহপাঠীদের কুইঙ্গিত, লাগাতার বুলিংয়েই ৪ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে আমাদের ৯ বছরের মেয়ে', বাবা-মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ...
.

পরবর্তী খবর

India vs Australia 4th T20I: 'সূর্যোদয়ের রাজ্যে' ব্যাটে-বলে লাজবাব বাপু, অজিদের...