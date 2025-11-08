Viral Video: লঙ্কাগুঁড়োর বদলে সোনা! টার্গেট মিস হতেই ২৫ সেকেন্ডে ২০ বার চড় খেল চোর...
Ahmedabad Jewellery Shop: সোনা চুরি করার জন্য দোকানদারের চোখে লঙ্কা গুড়ো ছুড়ে মারল মহিলা। কিন্তু সৌভাগ্যবশত, সেই গুড়ো দোকানদারের চোখে লাগেইনি। চুরি করতে এসে পালটা বড় বিপাকে জড়িয়ে পড়ল মহিলা নিজেই। ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চুরি করতে গিয়ে বড় বিপাকে খোদ চোর। ভাইরাল ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। আমদাবাদের এক সোনার দোকানে ঘটনাটি ঘটে। চুরি করার উদ্দেশ্যে দোকানে আসে এক মহিলা। কিন্তু নিজের জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ে।
আমদাবাদের রানিপ এলাকার একটি গয়নার দোকানে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ওড়না চাপা দিয়ে অভিযুক্ত মহিলা দোকানে ঢোকে। বসা মাত্রই আচমকা দোকানদারের মুখ-চোখে লঙ্কার গুড়ো ছুড়ে মারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই গুড়ো দোকানদারের মুখ-চোখে লাগেইনি।
মুহূর্তের মধ্যে দোকানদার ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তত্ক্ষণাত্ তিনি ওই মহিলার হাত ধরে ফেলেন। এবং ২৫ সেকেন্ডে প্রায় ২০ বার থাপ্পড় মারেন। এরপর কাউন্টারের উপর উঠে তাকে দোকান থেকে বের করেন, চলতে চলতেও থাপ্পড় মারতে থাকেন। কয়েক সেকেন্ডের সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ৩ নভেম্বর দুপুর ১২:৩০-এর দিকে রানি পির বাজারের কাছে একটি সোনা ও রুপোর দোকানে ঘটে। পুলিস আসার আগেই মহিলা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।
পুলিস জানিয়েছে, দোকানদার অভিযোগ দায়ের করতে চায়নি। তবে CCTV ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মহিলার খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। আমদাবাদ পুলিস বলেছেন, 'দোকানদারের সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছে অভিযোগ নিতে, কিন্তু তিনি কোনও অভিযোগ দায়ের করতে রাজি নন। তবুও CCTV ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত চালানো হচ্ছে।'
উল্লেখ্য, শনিবার সকালে কলকাতায় একটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। গার্ডেনরিচে একটি তিনতলা বাড়িতে এক বৃদ্ধাকে মুখে স্প্রে করে চুরি করে বলে অভিযোগ। নগদ ৮০ হাজার টাকা ও গয়না চুরির অভিযোগ। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।
