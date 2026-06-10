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AI171 crash: 'তদন্ত রিপোর্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই পারেন', বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ওড়ালো এয়ার ইন্ডিয়া

Air India has clarification: এআই-১৭১ বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য কোনও চাপ দেওয়া হচ্ছে না, রূপাণীর কন্যার অভিযোগে সাফাই এয়ার ইন্ডিয়ার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কন্যার অভিযোগের চিঠির প্রত্যুত্তকে কী বলেছে এয়ার ইন্ডিয়া? 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:16 PM IST
AI171 crash: 'তদন্ত রিপোর্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই পারেন', বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ওড়ালো এয়ার ইন্ডিয়া
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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