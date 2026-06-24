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আচমকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান! লাহোর জানাতেই তৎপর...পাইলটের ভুলেই বিপত্তি?

Air India: এয়ার ইন্ডিয়ার AI 479-এর Airbus A321 দিল্লি ছাড়ে রাত ৯.১৮ মিনিটে। অমৃতসরের শ্রী গুরু রামদাসজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দের নামার কথা ছিল বিমানটির। কিন্তু সেখানে না নেমে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের দিকে ধেয়ে যায়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 24, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:45 PM IST
আচমকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান! লাহোর জানাতেই তৎপর...পাইলটের ভুলেই বিপত্তি?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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