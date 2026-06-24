/আচমকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান! লাহোর জানাতেই তৎপর...পাইলটের ভুলেই বিপত্তি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অমৃতসর বিমানবন্দরে অবতরণ করতে গিয়ে পাকিস্তানের আকাশ সীমায় ঢুকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। ভারতের আকাশে ভয়াবহ আবহাওয়া ও দুর্যোগের জেরে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমান ভুলবশত পাকিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। দিল্লি থেকে অমৃতসরগামী 'এআই ৪৭৯' (AI479) ফ্লাইটের ঘটনা। ভারতের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ডিজিসিএ' (DGCA) ইতিমধ্যেই এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে।
ঠিক কী ঘটেছিল?
জানা গিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি যখন পাঞ্জাবের অমৃতসর বিমানবন্দরের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন ওই এলাকায় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি এবং খারাপ আবহাওয়া চলছিল। দুর্যোগের কারণে রানওয়ে স্পষ্ট না হওয়ায় বিমানটি স্বাভাবিকভাবে অবতরণ করতে পারেনি। পাইলটরা যখন অবতরণের জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই প্রবল হাওয়ায় বিমানটি তার নির্ধারিত পথ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রক্ষা
পাকিস্তানের আকাশসীমায় বিমানটি প্রবেশ করা মাত্রই দুই দেশের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC) এবং আকাশসুরক্ষা বিভাগ সক্রিয় হয়। পাকিস্তানের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল দ্রুত বিমানটিকে সতর্ক করে। তবে বিমানের পাইলটরাও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনেন। ‘ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা’ অনুযায়ী, উড়ানটি আটারির কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সামান্য অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করে ফেলে। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ফের ভারতের আকাশে ফিরে আসে। জানা গিয়েছে, দু’মিনিটের কম সময় উড়ানটি পাকিস্তানের আকাশসীমায় ছিল। বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছেন।
তদন্তে নামল ডিজিসিএ
আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং দুই দেশের কূটনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন এবং এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটি কি সম্পূর্ণ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণেই ঘটেছে, নাকি এর পেছনে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা মানবিক গাফিলতি ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক রিপোর্টে আবহাওয়ার চরম দুর্যোগকেই এই অনভিপ্রেত ঘটনার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
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