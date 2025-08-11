Air India Express: দুর্ঘটনায় নাম খারাপ! চরম সস্তায় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর টিকিট, অফার চলবে...

Air India Express: দুর্ঘটনায় নাম খারাপ! চরম সস্তায় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর টিকিট, অফার চলবে...
Freedom Sale: এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এই সেল ১০ আগস্ট থেকে শুধুমাত্র www.airindiaexpress.com এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস মোবাইল অ্যাপে পাওয়া যাবে। ১১ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সব বড় বুকিং চ্যানেলে অফারটি প্রযোজ্য হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ দুর্ঘটনার পর থেকেই সময়টা কিছুটা মন্দই যাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়ার (Air India)। ভয়াবহ প্লেন ক্র্যাশের পর কখনও আপদকালীন ল্যান্ডিং-- একের পর এক সমস্যা হয়েই চলেছে। এই আবহেই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার দুরন্ত ছাড় ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। ফ্রিডম সেলে প্রায় ৫০ লাখ সিটের দাম খুবই কমে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক উড়ানগুলিতে আকর্ষণীয় ছাড়ে টিকিট বুক করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
রবিবার এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘ফ্রিডম সেল’-এর ঘোষণা করেছে, যেখানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রুট মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ আসন বুকিং করা যাবে মাত্র ১,২৭৯ টাকা থেকে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এয়ারলাইনটি জানিয়েছে, বুকিং চলবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এবং ভ্রমণের সময়সীমা ১৯ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “দেশীয় রুটে মাত্র ১,২৭৯ টাকা এবং আন্তর্জাতিক রুটে ৪,২৭৯ টাকা থেকে ভাড়া শুরু — এই সেল নতুন ভারতের স্বাধীনতা, সংযোগ এবং সুযোগের উদযাপন।”
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, “এই অফারের আওতায় ভ্রমণ ১৯ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত বৈধ, যা অনাম, দুর্গাপূজা, দীপাবলি, বড়দিন-সহ ভারতের সবচেয়ে প্রাণবন্ত উৎসব মৌসুমকে অন্তর্ভুক্ত করছে।” এয়ারলাইনটি জানিয়েছে, যাত্রীদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাড়ার বিকল্পও দেওয়া হচ্ছে। ওয়েবসাইটে ‘এক্সপ্রেস লাইট’ নামের শূন্য চেক-ইন ব্যাগেজ ভাড়া পাওয়া যাবে, আর ‘এক্সপ্রেস ভ্যালু’ ভাড়া, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড চেক-ইন ব্যাগেজ অন্তর্ভুক্ত, দেশীয় রুটে ১,৩৭৯ টাকা এবং আন্তর্জাতিক রুটে ৪,৪৭৯ টাকা থেকে শুরু হবে।
যারা প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা চান, তাদের জন্য ‘এক্সপ্রেস বিজ’—এয়ারলাইনের বিজনেস-ক্লাস সমমানের সেবা, যা সর্বোচ্চ ৫৮ ইঞ্চি সিট-পিচ অফার করে—এখন ৪০টিরও বেশি নতুন বিমান থেকে পাওয়া যাবে, যেগুলো দ্রুত সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সম্প্রতি বহরে যুক্ত হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বর্তমানে ১১৬টি বিমান রয়েছে এবং এটি প্রতিদিন ৫০০-রও বেশি ফ্লাইট পরিচালনা করে, যা ৩৮টি দেশীয় ও ১৭টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যকে সংযুক্ত করছে।
