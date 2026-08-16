/কাশীধামে আতঙ্ক! বারাণসী বিমানবন্দরে যাত্রীর বন্দুক থেকেই বেরিয়ে এল পর পর গুলি! শিশু-সহ চারজনই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাশীধামে গণ্ডগোল। বারাণসীতে বারুদের গন্ধ! প্রতিদিনের মতোই ব্যস্ত বিমানবন্দর। মানুষের ভিড়। কিন্তু সেখানে হঠাৎই গুলির শব্দ। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই আতঙ্কে সকলে দৌড়তে লাগলেন যে যেদিকে পারেন! রবিবার সকালে এই ছবি বারাণসী বিমানবন্দরে। আচমকাই সেখানে গুলি চলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা চেকিংয়ের সময় এক যাত্রীর বন্দুক থেকে অসাবধানতাবশত গুলি বেরিয়ে যায়। এই ঘটনায় এক মহিলা ও এক শিশু-সহ মোট চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বিমানবন্দরের দুই নিরাপত্তাকর্মীও রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
পকেটে পিস্তল
জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আজমগড়ের এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ওঠার জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছন। চেকিংয়ের জন্য নিজের জিনিসপত্র নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে জমা দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি পিস্তল। সেটির লাইসেন্সও আছে। এবং বন্দুকের ব্যাপারে নিরাপত্তারক্ষীদের জানিয়েওছিলেন তিনি। নিয়মমাফিক ওই যাত্রীর কাছে থাকা বন্দুকটি এবং তার নথিপত্র পরীক্ষা শুরুও হয়।
পরপর গুলি
আর তখনই আচমকাই ওই বন্দুকটি থেকে এক রাউন্ড গুলি বেরিয়ে এল। গুলিতে প্রথমে বিমানবন্দরের এক মহিলা নিরাপত্তাকর্মী আঘাত পান। অন্য এক পুরুষ কর্মীর হাতেও গুলি লাগে। পাশাপাশি এক মহিলা যাত্রী এবং এক শিশুও জখম হয় এই গুলিতে বলে জানা গিয়েছে।
স্থিতিশীল
আহতদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, আপাতত সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ঘটনার পর দ্রুত স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
তদন্ত
বিমানবন্দরে শুরু হয় তদন্ত। কীভাবে নিরাপত্তা চেকিংয়ের মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছুটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। যাত্রীর কাছে বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও, ভিড়ে ঠাসা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা চেকিংয়ের সময় কীভাবে সেই বন্দুক থেকে এভাবে গুলি বেরিয়ে গেল, এবং একজন আহত হলেন, তা নিয়ে এখন ভাবছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
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