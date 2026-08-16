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কাশীধামে আতঙ্ক! বারাণসী বিমানবন্দরে যাত্রীর বন্দুক থেকেই বেরিয়ে এল পর পর গুলি! শিশু-সহ চারজনই...

Varanasi airport: রবিবার সকালে বারাণসী বিমানবন্দরে আচমকা গুলি চলার ঘটনায় ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষার সময় এক যাত্রীর বন্দুক থেকেই আচমকা গুলি চলল। এক শিশু, এক মহিলা এবং দুই নিরাপত্তাকর্মী-সহ মোট চারজন আহত হন এতে। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:27 PM IST
কাশীধামে আতঙ্ক! বারাণসী বিমানবন্দরে যাত্রীর বন্দুক থেকেই বেরিয়ে এল পর পর গুলি! শিশু-সহ চারজনই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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