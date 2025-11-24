Air India Boeing 737 Sell: কলকাতা বিমানবন্দরে ১৩ বছর পড়েছিল আস্ত একটি বোয়িং বিমান, জানতই না এয়ার ইন্ডিয়া

Air India Boeing 737 Sell: কলকাতা বিমানবন্দরে ১৩ বছর পড়েছিল আস্ত একটি বোয়িং বিমান, জানতই না এয়ার ইন্ডিয়া
Air India Boeing 737 Sell: এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও একটি নোটে জানিয়েছেন বোয়িংয়ের ওই বিমানটির বিক্রি ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সম্প্রতি কোম্পানি জানতে পেরেছে যে বিমানটি তাদেরই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভুলেই গিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া। প্রায় ৪৩ বছর পর বিক্রি হতে চলেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৩৭-২০০ এয়ারক্রাফটটি। এতদিন সেটি পড়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরের হ্যাঙ্কারে। এয়ার ইন্ডিয়া জানতোই না যে তাদের একটি বিমান পড়ে রয়েছে কলকাতায়।
পণ্যবাহী এই বিমানটিকে ২০১২ সালেই বসিয়ে দেওয়া হয়। পরে সেটিকে ডিকমিশনড করা হয়। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে ততই এয়ার ইন্ডিয়ার রেকর্ড থেকে বিমানটি হারিয়ে গিয়েছে। বিমানটি এতদিন পড়েছিল হ্যাঙ্গারেই। শেষপর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বাতিল বিমানটিকে হ্যাঙ্গার থেকে সরিয়ে নিতে বলে এয়ার ইন্ডিয়াকে। তখনই এয়ার ইন্ডিয়া বুঝতে পারে বিমানটি তাদের।
সংস্থার কর্মীদের এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও একটি নোটে জানিয়েছেন বোয়িংয়ের ওই বিমানটির বিক্রি ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সম্প্রতি কোম্পানি জানতে পেরেছে যে বিমানটি তাদেরই। এতদিন কলকাতা হ্যাঙ্গারে পড়েছিল। একসময় এটি ইন্ডিয়া পোস্টের জন্য ব্যবহার করা হত। পরে সেটি রেকর্ড বুক থেকে হারিয়ে যায়। এটি হয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া বেসরকারিকরণের আগেই।
এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৩৭-২০০ বিমানটি এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে আসে ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ফলে এটির বয়স এখন ৪৩ বছর। ১৯৯৮ সালে এটিকে অ্যালায়েন্স এয়ারলাইন্সকে লিজে দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে এটি ফেরত নেওয়া হয়। ২০২২ সালে এয়ার ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করে টাটা গ্রুপ।
বিমানটির চলতি নাম বেবি বোয়িং। লম্বায় বিমানটি ৩০.৫৩ মিটার। বিভিন্ন কাজে এটি ব্যবহার করা যেত। কিন্তু দুর্ঘটনা বদল দেয় এই মডেলের বিমানের ভবিষ্যত। ১৯৯৩ সালে ঔরঙ্গবাদে এই মডেলের একটি বিমান রানওয়ের পাশে দাঁড়িয়েথাকা ট্রাককে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। মারা য়ান ৫৫ জন যাত্রী। ২০০০ সালে একটি বোয়িং ৭৩৭-২০০ বিমান পাটনার কাছে ভেঙে পড়ে। মারা যান ৫০ যাত্রী। শেষপর্য়ন্ত ২০১২ সালে এই বিমানকে বসিয়ে দেওয়া হয়।
