English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Air India Flight: এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি মিথ্যা ধোঁয়া-অ্যালার্মের কারণে ফিরেছিল? ধোঁয়া-রহস্যের পিছনের কথা এবং...

Air India Flight Smoke Alarm Case: বিমান-বিপত্তি যেন থামছেই না! এবার দিল্লি থেকে আমদাবাদগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট মিথ্যা ধোঁয়ার অ্যালার্মের কারণে ফিরে এল! সত্যিই?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 28, 2025, 12:41 PM IST
Air India Flight: এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি মিথ্যা ধোঁয়া-অ্যালার্মের কারণে ফিরেছিল? ধোঁয়া-রহস্যের পিছনের কথা এবং...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার (Ahmedabad Plane Crash) অনেকগুলি দিন অতিবাহিত। নতুন নতুন তথ্য ফাঁস হয়েই চলেছে। এদিকে পাশাপাশি যেন পাল্লা দিয়ে ঘটে চলেছে অন্য অনেক বিমান দুর্ঘটনা বা বিপত্তি। এবার ধোঁয়া-বিভ্রাট। দিল্লি থেকে আমদাবাদগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট মিথ্যা ধোঁয়ার অ্যালার্মের (Fake Smoke Alarm) কারণে ফিরে এল! সত্যিই? জানুন আসলে কী ঘটেছিল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Shani in 2026: আপনার ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে? শনি-রাহুর ছোঁয়ায় সিংহের মতো জেগে উঠবে 'পোড়া' কপাল, ঘটাবে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা কখনও ঘটেনি...

বাজল ধোঁয়ার অ্যালার্ম

দিল্লি থেকে আমদাবাদগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে ফিরে আসে। এটি ফিরে এল, কারণ ফ্লাইটে লাগানো স্মোক ইন্ডিকেটর বা ধোঁয়া শনাক্তকারী অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল বলে। তবে, পরে তদন্ত করে জানা যায়, এটি একটি মিথ্যা অ্যালার্ম ছিল। দিল্লি থেকে আমদাবাদগামী ফ্লাইটটির নম্বর ছিল AI2939।

ভুল

ফ্লাইটে হঠাৎ ধোঁয়ার অ্যালার্ম কাণ্ডে এয়ার ইন্ডিয়ার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২৭ নভেম্বর দিল্লি থেকে আমদাবাদ যাওয়ার ফ্লাইট AI2939-এর ক্রু সদস্যরা ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই দিল্লি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, ধোঁয়া শনাক্তকারী অ্যালার্মটি বেজে ওঠে। পরে, ফ্লাইটটি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা হয়। এবং জানা যায় যে, এটি একটি ভুল অ্যালার্ম ছিল।

দিল্লিতে নিরাপদে অবতরণ 

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী, বিমানটি দিল্লিতে নিরাপদে অবতরণ করে এবং যাত্রী ও ক্রু সদস্যদেরও নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। এয়ারলাইন আরও জানিয়েছে যে, দিল্লিতে অবতরণের পরে, সমস্ত যাত্রীকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়। তাঁদের আমদাবাদে পাঠানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয়।

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...

এয়ার ইন্ডিয়া

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দিল্লিতে তাদের গ্রাউন্ড স্টাফ যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করেছেন। এবং তাঁদের যত দ্রুত সম্ভব গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়াও হয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে হওয়া যেকোনো ধরনের অসুবিধার জন্য তারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Smoke alarm goes off on Air India flightair india flightAir India flight from Delhi to AhmedabadDelhi to AhmedabadDelhi to Ahmedabad plane returnsAI2939
পরবর্তী
খবর

Supreme Court on private universities: বেলাগাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রাশ টানতে মরিয়া সুপ্রিম কোর্ট! জারি হল, ডেডলাইন...
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana Wedding: ৪ দিন আগেই চুমু এক মহিলাকে! বিয়ের দিন সকালে পালিয়ে যান পলাশ মুচ্ছল!...