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মাঝআকাশে হাইজ্যাকের সংকেত! এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে হাড়হিম আতঙ্ক, রুদ্ধশ্বাস ল্যান্ডিং

হাইজ্যাকের সংকেত মেলায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান জয়পুরে ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিং করেছে। বিমানটি ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। পাইলট কয়েক সেকেন্ডের জন্য ‘স্কোয়ক-৭৫০০’ কোড পাঠান। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে বিমানটি জয়পুরে নিরাপদে নামে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 14, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 11:55 AM IST
মাঝআকাশে হাইজ্যাকের সংকেত! এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে হাড়হিম আতঙ্ক, রুদ্ধশ্বাস ল্যান্ডিং
Image Credit: এয়ার ইন্ডিয়া জরুরি অবতরণ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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